我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約迎暴雪 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

美國防部長：俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭

力抗中國脅迫 美主管經濟國務次卿訪立陶宛

中央社華盛頓28日專電
圖為費南德茲去年9月30日與美國勞工領袖會面時的照片。(美聯社)
圖為費南德茲去年9月30日與美國勞工領袖會面時的照片。(美聯社)

立陶宛面對來自中國的政治施壓與經濟脅迫之際，美國主管經濟事務國務次卿費南德茲將訪問立陶宛，表達美方對立陶宛的堅定支持，討論美國與立陶宛關係並深化雙邊經濟合作。

美國國務院今天宣布主管經濟成長、能源與環境的費南德茲（Jose Fernandez）將在30日啟程，前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與比利時布魯塞爾訪問。

在訪問立陶宛期間，費南德茲將與立陶宛政府高階官員會晤，討論美國與立陶宛關係、深化雙邊經濟合作機會，與在基於規則下鼓勵負責任、可持續經濟發展的共同承諾。費南德茲也將利用機會，表達美方對立陶宛面臨來自中國政治壓力與經濟脅迫的持續堅定支持。

費南德茲率領的訪問團成員還包括美國進出口銀行（EXIM）高階官員，討論美國進出口銀行與立陶宛政府簽訂的6億美元出口信貸諒解備忘錄執行狀況，以擴大美國出口商與立陶宛買方在包括高科技製造、商業服務與可再生能源等領域的合作機會。

台灣代表處去年11月18日在維爾紐斯揭牌成立。北京以代表處名稱使用「台灣」一詞、「損害中國國家主權和領土完整」為由，持續對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。

近日傳出立陶宛、甚至美國官員考慮要求台灣更改代表處名稱，以緩和立中關係緊張、確保台立關係正常發展。不過這項傳言已遭到中華民國與立陶宛外交部的否認。

立陶宛 中華民國 國務院

上一則

美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

下一則

與烏克蘭總統熱線 拜登：俄很可能2月攻烏

延伸閱讀

本月第二次 立陶宛總統促台灣代表處改名

本月第二次 立陶宛總統促台灣代表處改名
立陶宛總統呼籲內閣 解決台灣代表處名稱問題

立陶宛總統呼籲內閣 解決台灣代表處名稱問題
歐盟準備赴WTO狀告北京 控訴中國封鎖立陶宛商品進口

歐盟準備赴WTO狀告北京 控訴中國封鎖立陶宛商品進口
路透：立陶宛考慮要求台代表處更名「台灣人民代表處」

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名「台灣人民代表處」

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡