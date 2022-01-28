我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部長：俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭

美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

美國防部長：俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭

記者張文馨／華盛頓報導
美國防部表示，俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭，一旦發動攻擊會造成重大傷亡。圖左為國防部長奧斯丁， 右為參謀首長聯席會議主席密利。美聯社
美國防部表示，俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭，一旦發動攻擊會造成重大傷亡。圖左為國防部長奧斯丁， 右為參謀首長聯席會議主席密利。美聯社

美國防部表示，俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭，一旦發動攻擊會造成重大傷亡。

烏克蘭政府掌握到13萬名俄軍環伺邊境，是2014年俄羅斯兼併克里米亞以來最大規模；國防部的最新宣示則是美國政府首度表示，相信俄羅斯軍隊準備充分，足以侵略烏克蘭。

拜登政府近日均稱「危機迫在眉睫」，卻也認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）還未下決心。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）說，「雖然我們並不相信普亭已決定對烏克蘭動武，但很顯然地，他現在已具備這項能力。」

奧斯丁說，普亭可能動用部分軍隊奪取烏克蘭城市和重要領土，或者發動如「承認烏克蘭境內分離領土」等脅迫行為或政治挑釁行動。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，俄軍的各軍種均已部署完成，一旦發動攻擊將極為嚴重，會造成重大傷亡。

奧斯丁在記者會上敦促普亭降溫緊張局勢，他說，衝突並非無可避免，仍可能外交解決；無論普亭如何決定，美國與盟友夥伴站在一起。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）力促歐洲盟國維持與俄羅斯的外交溝通，且呼籲美國別再口頭示警，他說，這會造成市場恐慌，影響金融交易，烏克蘭要團結子民，要相信烏克蘭軍隊和總統。

普亭28日在電話中告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），西方國家拒絕考慮俄羅斯的安全顧慮；俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）告訴媒體，俄羅斯不求戰，但對於俄羅斯的安全要求，也不存在妥協空間。

普亭要求，美國與北約不得同意烏克蘭等前蘇聯國家加入北約，以及拒絕北約軍力東擴，但北約和美國日前透過書面回覆再度拒絕俄羅斯的要求。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

拜登大法官提名 參議員曼欽、席納瑪應不會阻撓

下一則

美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

延伸閱讀

殺手鐧？俄若侵烏將被逐出SWIFT 經濟恐萎縮5%

殺手鐧？俄若侵烏將被逐出SWIFT 經濟恐萎縮5%

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」
俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其

俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其
短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡