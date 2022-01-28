美國防部長：俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭

美國防部表示，俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭，一旦發動攻擊會造成重大傷亡。圖左為國防部長奧斯丁， 右為參謀首長聯席會議主席密利。美聯社

美國防部表示，俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭 ，一旦發動攻擊會造成重大傷亡。

烏克蘭政府掌握到13萬名俄軍環伺邊境，是2014年俄羅斯 兼併克里米亞以來最大規模；國防部的最新宣示則是美國政府首度表示，相信俄羅斯軍隊準備充分，足以侵略烏克蘭。

拜登政府近日均稱「危機迫在眉睫」，卻也認為俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）還未下決心。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）說，「雖然我們並不相信普亭已決定對烏克蘭動武，但很顯然地，他現在已具備這項能力。」

奧斯丁說，普亭可能動用部分軍隊奪取烏克蘭城市和重要領土，或者發動如「承認烏克蘭境內分離領土」等脅迫行為或政治挑釁行動。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，俄軍的各軍種均已部署完成，一旦發動攻擊將極為嚴重，會造成重大傷亡。

奧斯丁在記者會上敦促普亭降溫緊張局勢，他說，衝突並非無可避免，仍可能外交解決；無論普亭如何決定，美國與盟友夥伴站在一起。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）力促歐洲盟國維持與俄羅斯的外交溝通，且呼籲美國別再口頭示警，他說，這會造成市場恐慌，影響金融交易，烏克蘭要團結子民，要相信烏克蘭軍隊和總統。

普亭28日在電話中告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），西方國家拒絕考慮俄羅斯的安全顧慮；俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）告訴媒體，俄羅斯不求戰，但對於俄羅斯的安全要求，也不存在妥協空間。

普亭要求，美國與北約不得同意烏克蘭等前蘇聯國家加入北約，以及拒絕北約軍力東擴，但北約和美國日前透過書面回覆再度拒絕俄羅斯的要求。