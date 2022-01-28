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聯合國人權高專辦：新疆情勢報告發布時間表待定

中央社布魯塞爾28日專電
新疆人權問題引發多國對北京冬奧採取外交抵制。圖為北京市朝陽區的一處冬奧景觀亮燈。(中新社)
新疆人權問題引發多國對北京冬奧採取外交抵制。圖為北京市朝陽區的一處冬奧景觀亮燈。(中新社)

北京冬季奧運即將登場，美國等多國以新疆人權問題採取外交抵制，並籲聯合國儘快公布新疆情勢報告，不過聯合國人權事務高級專員辦公室今天表示，發布的時間表待定。

新疆人權問題引發多國對北京冬奧採取外交抵制，美國、英國、加拿大、澳洲、日本與丹麥先後表示，不派外交代表參加這屆北京冬奧會。

且美國民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）和聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）近期致函聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet），要求她在北京冬奧2月4日開幕前發布新疆人權情勢評估報告。

聯合國人權高專辦發言人柯維爾（Rupert Colville）今天在日內瓦表示，關於新疆情勢報告發布時間表仍待定，指每一份報告都必須深入檢視，由於專家無法進入新疆地區，這讓情況變得更加複雜。

此外，他表示，關於聯合國人權事務高級專員巴舍萊今年上半年訪問新疆的討論正在進行中，訪問需確保能夠與民間社會在無人監督情況下舉行會議，以及與政府高層官員接觸。

根據香港南華早報先前報導，中國政府同意巴舍萊在北京冬奧會結束後訪問新疆，前提是這次訪問應是「友好的」，而非進行有罪推定式的所謂調查。

北京冬奧 新疆 聯合國

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