CNN：拜登將提名首位非裔女大法官 共和黨開始潑冷水

最高法院27日公布大法官布萊爾(Stephen Breyer)的辭呈，事後拜登在白宮發表講話。(美聯社)

自由派大法官 布萊爾(Stephen Breyer)宣布退休，拜登 總統將兌現提名美國史上首位非洲裔女性大法官的競選承諾。有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨 已經開始對拜登2月底前將公布的提名人選潑冷水，共和黨籍參議員以及有意參加2022年期中選舉的共和黨參選人紛紛表示，被提名人肯定來自極端左派，恐將破壞拜登尋求國家團結的目標。民主黨國會高層希望新任大法官任命案能速戰速決，但共和黨陣營則喊話說，任命聽證一定要審慎進行。

報導指出，對於某些共和黨籍參議員來說，最高法院出現美國史上第一位非裔女大法官的單一因素，並不足以做為支持理由。

參院司法委員會所(Senate Judiciary Committee)成員、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)接受CNN訪問時說，重要的是挑選能夠忠實悍衛憲法的人選出任大法官，「而不是考慮族裔背景、性別或其他條件」。他說，如果對於被提名人的資格只要求出身於特定族裔，將傳遞錯誤訊息，讓人以為不在乎被提名人的其他紀錄或中心思想為何，「這將令人感到非常不可思議」。

霍利表示，共和黨絕不能讓拜登提名的人選在沒有經過嚴格背景調查之下，輕鬆通過參院任命。他說，就在共和黨呼籲選民支持，讓共和黨重新掌握參院多數席次之際，共和黨應該拿出實際行動，向選民展現參院有多麼重要。

同樣也是參院司法委員會成員的共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)則說，希望新任大法官能夠了解權利法案(Bill of Rights)並不是一份單點菜單 (à la carte menu)。他說，希望新任大法官進入最高法院之後，不要為了政治動機而動輒企圖重寫憲法條文，必須理解並珍惜憲法之父麥迪遜(James Madison)提倡的權力分立(separation of powers)。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)27日在肯塔基州梅菲德(Mayfield)接受媒體訪問時，並不願針對最高法院是否早就應該要有非裔女性大法官表示評論。

麥康諾說，不管拜登提名人選為何，都會予以公平檢視，「但今天則不便預測我將如何投票，因為我連人選是誰都還不知道」。

不過，麥康諾在27日的另一份聲明中則說，拜登不應該把挑選大法官的重要決定「外包給激進左派」。

CNN報導，某些共和黨參議員可能支持拜登的提名人選。

根據媒體報導，華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉．布朗．傑克森(Ketanji Brown Jackson)是拜登考慮名單上的熱門人選，而傑克森2021年夏天出任聯邦詢迴上訴法院法官的任命案，共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)以及共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)均投下贊成票。