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烏克蘭危機待解 俄：看不到美國與北約有正面回應

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯裝甲兵團部隊已逼近烏克蘭邊境40公里處。（取材自俄羅斯國防部網站）
俄羅斯裝甲兵團部隊已逼近烏克蘭邊境40公里處。（取材自俄羅斯國防部網站）

俄羅斯政府27日表示，從美國和北約提供的書面答覆「看不到正面回應」，不過俄方不急著下結論，持續對話之門仍開；美國持續與歐洲盟友協調行動，國務卿布林肯26日與中國外長王毅通話，呼籲與俄國交好的中國發揮影響力，降溫烏克蘭局勢。

路透報導，俄羅斯沒給出結論，意謂烏克蘭危機暫時不會解除或降溫；國防部發言人柯比(John Kirby)27日表示，在過去24小時內，集結在烏克蘭邊境的俄軍軍力再度增加。

美國與歐洲盟友力促俄羅斯以外交解決問題，美國與北約26日分別以書面回覆俄羅斯反北約東擴的安全要求。

布林肯(Antony Blinken)重申支持北約的門戶開放政策，是美國的承諾，形同再次拒絕「北約不得接受烏克蘭加入」的要求。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)說，美國和北約並未就俄國的安全要求給出正面答覆；克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，「看不出我方的要求有被認真看待。」

培斯科夫表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)已看過美國和北約的書面答覆，還需要時間分析，不會驟下結論。

美國負責政治事務的助理國務卿盧嵐(Victoria Nuland)27日表示，美國希望俄羅斯審視書面答覆後重返談判桌，「我們非常團結，若俄羅斯拒絕對話提議，後果將又快又嚴重。」

此外，布林肯26日與中國國務委員兼外交部長王毅通話，國務院發言人普萊斯(Ned Price)27日表示，美國期待與俄羅斯關係密切的中方能發揮影響力，扮演建設性角色，化解俄烏危局。

普萊斯表示，在處理烏克蘭議題上，美國一邊期待循外交途徑解決，一邊也做軍事準備和建構嚇阻力量；盧嵐說，若烏克蘭發生衝突，也不利中國。

但王毅說，處理烏克蘭問題應回歸聯合國安理會核可的新明斯克協議，各方應冷靜，不要刺激局勢緊張，「炒作渲染危機。」

英國金融時報報導，英國和歐盟正在準備，若俄國攻擊烏克蘭，將制裁一項新的俄羅斯天然氣計畫，限制這項計畫的融資和技術轉移，這項制裁行動獲得美國支持；俄國為全球最大的石油和天然氣出口國，其能源部門仰賴與外國企業的合作，一旦面臨制裁，影響的包括外國公司。

德國外交部長貝爾博克(Annalena Baerbock)27日向聯邦議院報告，負責供應德國天然氣的管線北溪二號，也在與盟國討論的制裁選項中。

美國總統拜登27日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話，若俄羅斯近一步侵略烏克蘭，美國和盟友將果斷回應；美國也支持透過「諾曼第模式」會談，調停烏東衝突，俄烏承諾無條件遵守停戰，有助降低情勢緊張。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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