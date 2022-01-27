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大法官布萊爾退休感言：美民主實驗奏效？由子孫判定

記者胡玉立／綜合報導
即將退休的最高法院大法官布萊爾坦承美國面臨挑戰，他引用蓋茨堡演說表示，應由子孫判定美國民主「實驗」是否有效，但他本人對未來充滿希望。（路透）
即將退休的最高法院大法官布萊爾坦承美國面臨挑戰，他引用蓋茨堡演說表示，應由子孫判定美國民主「實驗」是否有效，但他本人對未來充滿希望。（路透）

最高法院大法官布萊爾(Stephen Breyer)27日正式宣布將退休；任職長達27年的布萊爾在白宮發表退休感言，引用第16任總統林肯最著名的「蓋茨堡演說」(Gettysburg Address)，承認美國正面臨一些挑戰表示：「我們的子孫將決定美國民主實驗是否仍然奏效；身為樂觀主義者，我很確定它會的。」

布萊爾在拜登總統發言後走到講台前侃侃而談，講話時間雖短，卻擲地有聲；他從自己很喜歡與高中生、大學生、法學院學生談話談起，表示在法庭聽到許多案件後，不得不承認美國是個複雜的國家，有超過3億3000萬人，如他母親所說，這裡有各種種族、各種宗教、各種可能的觀點。

「法律解決重大分歧 是奇蹟」

「坐在那裡看著所有在你面前的人想法如此不同，但他們決定一起透過法律來解決彼此的重大分歧，感覺像是奇蹟。」布萊爾說，「當學生變得過於憤世嫉俗時，我會說，看看那些不這樣做的國家會如何。」

布萊爾指出，人民接受美國憲法，接受法治的重要性，「當然人們彼此不同意，但我們有一個以人權民主等基礎的國家。只是包括林肯、華盛頓及人們至今仍然這樣認為：這是一場實驗。」

他談到妻子喬安娜(Joanna Hare)付錢給每個孫子，要他們背下「蓋茨堡演說」，希望他們從中學習；他記得其中說到：「87年前，我們的父輩在這塊陸地上建起了一個新的國家，它孕育於自由，並奉行人人生而平等的主張。」「如今，我們正在進行一場偉大的內戰，考驗著那個國家，或任何有此信仰和主張的國家，能否長久存續下去。」

「人權民主實驗 仍在進行中」

布萊爾強調，他看到的詞是「實驗」，他發現喬治華盛頓的信裡也說過同樣的話：「這是一個實驗。」

「歐洲的自由主義者看向這裡說，這基本上是個好主意，但它永遠不會奏效。」布萊爾說，「但我們會向他們證明的確奏效。華盛頓如此想，林肯如此想，人們今日仍如此想。」

布萊爾表示，他和學生們談話的時候都這麼說：「這是一個仍在進行中的實驗。你知道誰會看到這實驗是否有效嗎？是你，我的朋友；是你，高中生；是你，大學生；是你，法學院學生。是我們，但也是你們；是下一代和之後的一代；是我們的子子孫孫，他們將確定實驗是否仍然奏效。當然，我是一個樂觀主義者，我很確定它會的。」

退休 拜登 白宮

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