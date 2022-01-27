我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗：賴清德走來自我介紹 談美台區域共同利益

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」

若現在選總統…民調：對決川普、德桑提斯 拜登全贏

編譯孫梁／綜合27日電
馬凱特大學27日公布民調顯示，如果現在舉行大選，拜登(圖右)無論是單挑川普還是德桑提斯(圖左)，都會勝出。
馬凱特大學27日公布民調顯示，如果現在舉行大選，拜登(圖右)無論是單挑川普還是德桑提斯(圖左)，都會勝出。

馬凱特(Marquette)大學法學院27日公布民調顯示，如果現在舉行總統選舉，拜登總統無論是單挑前總統川普還是佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)都會勝出。

如果是與川普對決，拜登的支持率為43%，川普是33%，但16%的人表示會選擇其他候選人，6%的人表示不去投票。

如果是與德桑提斯對決，拜登的支持率略降至41%，德桑提斯為33%，但18%的人會選擇其他候選人，8%的人不去投票。

71%不希望川普2024再選

調查中僅29%的人表示希望川普2024年再度競選，71%的人不希望。

川普和德桑提斯可能是共和黨的兩個有希望人選，可能在2024年的黨內初選中角逐總統提名人。

面對德桑提斯在共和黨內崛起，川普最近數月私下常表不滿，媒體報導稱兩人的關係不睦，被認為是對峙和個人攻擊。在德桑提斯拒絕說明他是否接種第三針疫苗後，川普本月初在受訪時不點名地批評他說，不公布是否打加強針的政治人物是無情無義。

但川普和德桑提斯都沒有正式宣布他們2024年是否參選總統，而且如果川普決定參選，德桑提斯也拒絕表態他會不會在初選中對他發起挑戰。

哈佛CAPS-哈里斯調查公司在本周為「國會山莊」提供的民調顯示，在八人參加角逐的共和黨初選中，川普是以57%的支持率領先，其次是德桑提斯和前副總統潘斯的各11%，其他參選人的支持率都不到兩位數。

拜登12月曾表示如果他的健康狀況良好，2024年準備競選連任。

政治網站Politico和「晨間諮詢」(Morning Consult)26日的調查也表明，如果現在舉行選舉，拜登和川普的支持率將十分接近，45%的登記選民支持拜登，44%支持川普，11%的人表示不會投票。

馬凱特大學法學院的調查是1月10日至21日採訪1000人的結果，抽樣誤差為正負四個百分點。

馬凱特大學27日公布民調顯示，如果現在舉行大選，拜登無論是單挑川普(圖)還是德桑...
馬凱特大學27日公布民調顯示，如果現在舉行大選，拜登無論是單挑川普(圖)還是德桑提斯，都會勝出。 (路透)

川普 德桑提斯 拜登

上一則

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」

下一則

大法官布萊爾退休感言：美民主實驗奏效？由子孫判定

延伸閱讀

拜登政府研議：居家病毒檢測納紅藍卡免費服務

拜登政府研議：居家病毒檢測納紅藍卡免費服務
拜登政府研議：居家病毒檢測納紅藍卡免費服務

拜登政府研議：居家病毒檢測納紅藍卡免費服務
非裔女性大法官 6口袋人選比一比 2人呼聲高

非裔女性大法官 6口袋人選比一比 2人呼聲高
非裔女性大法官 6口袋人選比一比 2人呼聲高

非裔女性大法官 6口袋人選比一比 2人呼聲高

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
烏克蘭後備軍人參加演習。（路透）

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

2022-01-24 03:16

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看