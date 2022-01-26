川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬

前總統川普曾說他的現金有7.9億萬元，但富比世雜誌揭露川普2020年的銀行現金為9300萬元。圖為曼哈頓第五大道的川普大樓。(歐新社)

前總統川普 2015年曾親口向富比世 (Forbes)雜誌表示，他的現金資產有7億9300萬元；但在紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)上周發布川普財務報表後，富比世雜誌據以重新編撰2020年川普任總統最後一年的銀行現金，結果與他前幾年的說法相比堪稱「大跳水」，降至9300萬元。

詹樂霞辦公室目前正針對川普集團進行複雜的民事調查；她的辦公室聲明指出，川普的現金持有量似乎遠低於他一直對外堅稱的水平。

川普一直設法讓外界將自己列入億萬富翁名單中。他的現金持有量只是他財富帝國的一小部分，大部分是難以量化的房地產、高爾夫球場和品牌資產。

川普2015年開始競選總統時，競選團隊曾發布財務報告顯示，截至2014年6月，他的現金和證券價值為3億200萬元，當時他還表示自己的淨資產接近90億元。

後來，川普被要求向聯邦政府提交一份正式簽署的財務報表，此數字降為7800萬元到2億3200萬元之間。

川普2016年競選總統時的現金持有量為1億1400萬元，2018年降至7600萬元，2019年升至8700萬元，2020年則為9300萬元；那年由於川普集團的華府豪華酒店業務受疫情影響陷入困境，正設法脫售。

富比世雜誌報導，2015年在曼哈頓 第五大道的川普大廈(Trump Tower)頂樓公寓，他們與川普曾會面兩小時討論他的財務狀況。川普當時告訴富比世：「截至今天，我有7億9300萬元」川普特別在空白紙張上用簽字筆潦草地寫出793的數字，「這是你要的現金數目，或者說市場價值：793。我們穩定持有3億元左右。」

前總統川普曾說他的現金有7.9億萬元，但富比世雜誌揭露川普2020年的銀行現金為9300萬元。圖為曼哈頓第五大道的川普大樓。(美聯社)

詹樂霞辦公室指出，川普提供給貸方的財務報表中聲稱，他的曼哈頓頂層公寓面積為3萬平方呎，而實際上只有1萬1000平方呎。

詹樂霞辦公室上周提交法庭文件表示，「已收集重要額外證據，顯示川普集團使用欺詐或誤導性的資產估值來獲取一連串經濟利益，包括貸款、保險和稅收減免。」

川普集團否認有不當行為，川普稱此調查是民主黨檢察官辦公室的政治迫害。