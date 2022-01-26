美書面答覆 促俄奉行外交路線化解烏克蘭危機

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日說，俄羅斯恐在2月中旬前攻擊烏克蘭。(美聯社)

美國副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）26日說，俄羅斯 恐在2月中旬前攻擊烏克蘭 ；美國和北約同日將俄羅斯對北約的安全要求以書面答覆回應俄國，國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，就看俄羅斯反應，美國準備好進入下一步協商，力促俄羅斯奉行外交路線。

薛曼日前率團前往歐洲與歐洲盟國和俄羅斯官員會談，盼和緩烏克蘭危機，但收效甚微。

薛曼26日在雅爾達歐洲戰略（Yalta European Strategy）峰會表示，不確定俄羅斯是否作出決定，但種種跡象顯示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會在即日起到2月中旬前動武。

「我們都知道北京冬奧會2月4日舉行開幕式，普亭將到場參加，若普亭挑在那個時間侵略烏克蘭，我認為可能習近平主席可能不會太開心。」薛曼說。

俄羅斯要求美國及北約盟國保證不同意烏克蘭加入北約，並反對北約東擴，俄國據此揮軍10萬直抵俄烏邊境，衝突一觸即發；美國和北約盟友至今沒鬆口，但美國答應提供書面答覆給俄國。

布林肯26日舉行記者會表示，美國已透過駐莫斯科大使蘇利文（John Sullivan）將書面答覆交給俄國政府，美國依然堅持維持北約門戶開放原則，就看俄羅斯的反應，美國準備好進入下一步協商。

布林肯說，不會公布書面內容，為外交運作保留機密對話空間；可以說的是，美國重申支持「門戶開放」（open door）原則，這也是美國的承諾，在文件中美國也提出俄羅斯破壞安全的憂慮之處，並提出美俄可能找到共識的建議。

他說，美國所提出的書面答覆內容，充分與烏克蘭和歐洲盟國協調過，俄羅斯該選擇的是一條認真的外交道路。

北約也在26日向布魯塞爾俄羅斯大使館遞交書面答覆，並稱北約與美國立場一致，北約呼籲俄羅斯退兵，盟國也準備好與俄羅斯展開對話。

北約的門戶開放政策，源自北大西洋公約第10條，指任何有助北大西洋地區安全的歐洲國家都能自由選擇加入北約；俄羅斯將「烏克蘭尋求加入北約」或北約盟國提供烏克蘭安全協助，泛稱為「北約東擴」，指其威脅俄羅斯安全，要求北約和美國不得同意烏克蘭加入。

俄羅斯政府搶先美國一步，對外宣布已收到美方書面答覆，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavro）表示，若不滿意美方答覆，不會坐視俄羅斯的要求陷入無盡的討論，若西方國家持續脅迫作為，莫斯科會採取必要的報復手段。

俄羅斯上議院外交委員會副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）透過俄羅斯媒體國際文傳通訊社（Interfax）表示，美國令人不滿的回應，形同解禁俄羅斯，現在俄方可以採取任何自認必要的行動。