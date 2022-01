強化對中國競爭力 美眾院推出「2022年美國競爭法」

美國聯邦眾議院民主黨議員今天推出「2022年美國競爭法」法案,意在推動高科技研究及製造,強化美國對中國的競爭力,緩解全球電腦晶片 短缺帶來的問題。

美國之音(VOA)報導,美國聯邦參議院去年6月曾通過耗資2千5百億美元的跨黨派「美國創新及競爭法」(US Innovation and Competition Act)法案,意在與中國全面抗衡,而眾院 今天推出自身版本。

這項法案全稱為「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法」(America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022),英文字母縮寫為「2022年美國競爭法」(America COMPETES Act of 2022)。

根據這項法案,美國將創立美國晶片基金,撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資半導體生產等;授權450億美元改善美國供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造。

此外,這項法案也意在推動美國科學研究和技術創新,以及通過經濟發展、外交、人權和同盟關係,確保美國全球競爭力和領導地位。

美國總統拜登 發表聲明指出,該法案將使美國在今後數十年時間內,在與中國和其他國家的競爭中立於不敗之地;通過國會兩黨共同努力,美國有機會向世人表明,21世紀將是美國的世紀。