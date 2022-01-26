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一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬中先放話？

大法官布萊爾決定退休 民主黨加速行動 避免高院更右傾

大法官布萊爾決定退休 民主黨加速行動 避免高院更右傾

編譯中心／綜合26日電
最高法院目前年齡最長的大法官布萊爾(Stephen Breyer)將在本議期結束後退休。(美聯社)
最高法院目前年齡最長的大法官布萊爾(Stephen Breyer)將在本議期結束後退休。(美聯社)

最高法院目前年齡最長的大法官布萊爾(Stephen Breyer)將在本議期結束後退休，給了拜登總統任期內第一個提名大法官的機會，也讓拜登能夠實現任命非裔女性大法官的競選承諾。

紐約時報引述匿名消息人士報導，拜登將於27日在白宮正式宣布布萊爾退休。

屬於自由派的布萊爾現年 83 歲，是目前最高法院最年長的成員，他於1994年由柯林頓總統任命進入高院，在大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)2020年去世，以及川普總統任命艾咪‧巴瑞特大法官後，他成為自由派積極遊說退休的對象，希望他離開高院後空下席位，讓拜登可以在民主黨仍是參院多數的情況下，任命接任者。

由於保守派大法官目前占的高院的絕對多數，若任命自由派取代布萊爾仍無法改變最高法院的意識形態平衡或影響高院在墮胎、擁槍權、平權等案中的右傾立場；但若在目前民主黨仍以微弱優勢控制參院時通過拜登的提名案，至少可以確保最高法院不會變得更加保守，也因此迫使民主黨必須盡速行動，以免在今年期中選舉後喪失參院多數，就無法通過拜登的提名人選。

拜登 大法官 高院

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