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拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

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拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(右)考慮直接制裁俄國總統普亭。圖為兩人2021年6月會面。(美聯社)
拜登總統(右)考慮直接制裁俄國總統普亭。圖為兩人2021年6月會面。(美聯社)

8500名美軍待命準備開往東歐，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）25日表示，俄羅斯極度憂慮地關注此事，美國正在升高緊張情勢。

美國總統拜登25日表示，不打算將美軍送上烏克蘭戰場，他考慮直接制裁俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），拜登重申若俄羅斯入侵烏克蘭，將會面臨嚴重後果。

法新社報導，培斯科夫25日回應美國的最新行動，重申這次危機始作俑者是美國和北約，不是俄羅斯；他還宣布俄羅斯將在烏克蘭和克里米亞附近的邊界實施一系列軍演。

包含美國在內的西方國家，均避免直接派兵援助烏克蘭，給俄羅斯製造侵略藉口；歐洲國家陸續宣布在東歐國家部署戰備武器，美國宣布準備8500名美軍待命，隨時可投入北約的快速應變部隊，協防北約安全。

國防部發言人柯比（John Kirby）25日在美國有線電視新聞網（CNN）表示，美軍近日內可能提高待命的美軍規模，不只8500人；美國也可能重新部署駐歐部隊，強化對盟國的保證。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日晚間呼籲國民保持冷靜，他正在跟俄羅斯、德國與法國磋商，舉行一次領導人會談。

在俄烏衝突過程中，美英等歐洲國家均認為衝突一觸即發，積極運作整合包含經濟制裁在內的應對之策；法國和德國或因仰賴俄羅斯天然氣，擔憂若對俄羅斯實施出口禁令，將立即引發能源短缺，因此對俄國態度相對和緩。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日表示，他28日將與普亭通話，釐清俄羅斯對烏克蘭的意圖。

此外，法國、德國、烏克蘭和俄羅斯等四國官員26日將在巴黎循「諾曼第模式」（Normandy Format）開會，討論終結東烏克蘭境內的親烏和親俄派衝突。

拜登政府資深官員在一場電話簡報會表示，美國正設法和主要的能源產國和供應商討論，若俄羅斯侵略烏克蘭時，確保歐洲國家的能源供應不中斷，這名官員說，正在盤點由北非、中東、亞洲以及美國的天然氣供應可能性。

俄羅斯 烏克蘭 拜登

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