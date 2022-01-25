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聯合國秘書長呼籲北京冬奧期間休戰 中國：支持

中央社台北25日電
俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各國在北京冬奧期間遵守休戰決議。美聯社
俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各國在北京冬奧期間遵守休戰決議。美聯社

俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各國在北京冬奧期間遵守休戰決議。中國外交部發言人趙立堅今天對此表示，歡迎並堅定支持古特瑞斯的書面講話。

根據聯合國網站，古特瑞斯（Antonio Guterres）24日以書面公開呼籲，目前世界各地武裝衝突的所有交戰方同意在奧林匹克休戰期間實現真正的相互停火，從而為和平解決爭端提供機會。

中國外交部今天的例行記者會上，趙立堅回覆相關提問時說，中方歡迎並堅定支持古特瑞斯發表的書面講話。

他說，不久前，第76屆聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，彰顯了國際社會對中國成功舉辦冬奧會的堅定信心，彙聚了世界各國人民守望團結合作、維護世界和平願景的力量。

他還說，中方呼籲各國以北京冬奧會為契機，以對話消弭分歧，以合作替代對抗，增進相互理解，增進世界和平與發展。

就在昨天的外交部例行記者會上，被問到有報導說，中方曾在中俄元首通話時表示，希望北京冬奧會期間俄國不要入侵烏克蘭，趙立堅稱此報導「純屬子虛烏有」，還說這是對中俄關係的汙蔑和挑釁、對北京冬奧會的蓄意干擾和破壞。

根據聯合國網站，第76屆聯合國大會日前協商通過決議，呼籲在2022年北京奧運會期間遵守休戰，從2月4日奧運會開始前7天開始，直到殘奧會結束後7天。 

北京冬奧 聯合國 趙立堅

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