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烏克蘭戰雲密布 美英撤使館人員 拜登考慮派兵

烏克蘭緊張升高 北約派遣軍艦和軍機前往東歐

中央社布魯塞爾24日綜合外電報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)

隨著俄羅斯在烏克蘭周遭集結兵力，緊張升高，北大西洋公約組織今天表示，盟國部隊已待命並派船艦戰機強化歐洲東翼的防衛。俄羅斯則批西方國家反應「歇斯底里」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在聲明中表示：「北約將繼續採取所有必要措施，保護捍衛所有的盟邦，包括聯盟東部盟邦。一旦安全局勢惡化，我們會有所因應。」

北約指出丹麥近日決議派遣一艘巡防艦和多架戰機前往波羅的海國家，西班牙也強化海軍部署，同時荷蘭的海上和陸上快速反應部隊也在待命。

北約聲明中也強調法國願意派遣部隊前往保加利亞，並表示「美國也表明目前正考慮提高駐軍」。

北約的東歐盟邦呼籲強化防衛。拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgar Rinkevics）推文表示：「北約已到了對俄羅斯和白俄羅斯軍隊持續在歐洲增兵，必須提出適當反制措施的時候了。」

「現在是提高北約東側盟邦駐軍的時刻，不但是防衛，也是嚇阻的措施。」

克里姆林宮今天批評西方國家的「歇斯底里」反應。俄羅斯指控美國及其盟友宣布計畫增強北約在東歐的兵力，以及美國撤離烏克蘭大使館的外交人員眷屬，升高東西方緊張。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭東部軍事衝突，由基輔當局引發的可能性，比任何時候都高。

培斯科夫表示，烏克蘭已派遣大量兵力在親俄分離分子控制區域的邊界，顯示基輔當局準備對他們展開攻擊。烏克蘭對此再三否認。

培斯科夫表示，來自西方的訊息充滿了「歇斯底里」和「充斥著謊言」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和歐洲官員今天準備協調一致行動，對俄羅斯任何侵略行為做出強硬反應。基輔則不滿華府下令撤離外交人員眷屬的決定，批評此舉「操之過急」。

隨著俄羅斯在烏克蘭邊界集結約10萬兵力，雙方緊張局勢升溫，英國跟進美國行動，撤離基輔大使館的部分外交人員及其眷屬。莫斯科則堅稱沒有入侵烏克蘭的意圖。

布林肯將出席歐盟外長在布魯塞爾會議，說明他21日和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談情況，兩人會面雖未達成重大突破，但同意繼續努力降低緊張。

歐盟外長則將向布林肯探詢關於華府承諾本週提供莫斯科的書面回應。克里姆林宮提出一連串安全要求，阻止烏克蘭加入北約，以及減少華府在東歐的影響力。

對於美國決定撤離駐烏克蘭外交人員眷屬，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟沒有撤離外交官或其眷屬的計畫，並強調沒必要在繼續和俄羅斯談判的同時，讓情勢「急遽惡化」。

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