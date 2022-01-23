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美退役上將：若北京犯台 美可經濟制裁並助台自衛

中央社／巴黎23日專電
美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯。(Getty Images)
美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯。(Getty Images)

美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）向法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）表示，若中國進犯台灣，美國將以經濟制裁作回應，並提供台灣自衛所需的武器裝備；他也呼籲西方團結對抗中俄的專制。

曾任北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥的史塔伏瑞迪斯長期關注台海議題。他分析，對中國應採取雙面策略：儘量在與中國關係惡化到沒有退路前找到共同點，同時也不要害怕在中國不遵守人權或武力犯台時與之對抗。

他在「星期日報」22日刊出的專訪中表示，北京視台灣為中國的一省，且台灣處於地緣政治中心，南海不僅有豐富天然資源，全球40%的海運也經過這裡，可說是21世紀經濟發展之肺。雖然中國聲稱這海域屬於他們，但幾乎世界所有國家都認為並非如此。

●中美是否因台開戰？「不會發生」

當問及美中是否會因台灣而大規模開戰時，史塔伏瑞迪斯說，中國紅線是台灣正式宣布獨立，但這不會發生。因此危險存在，但不會有美國登陸的情節。

然而史塔伏瑞迪斯也強調，台灣海峽情勢並不樂觀，例如北京對香港鎮壓就導致緊張，雙方可能只因一個意外、一個小型外交或軍事計算失誤就觸發無法控制的軍事升級。

他認為，若中國跨越紅線犯台，「美國將以經濟制裁作為回應，並提供台灣政府自我防衛所需，例如彈道防禦系統或網路控制資源；此外，也會在情報與密切聯合軍事訓練上予以協助」。

星期日報詢問，美澳印日四方安全對話（Quad）合作頻繁，美國是否忘了歐洲盟友，史塔伏瑞迪斯否認，並表示歐洲夥伴與北約仍然關鍵，也希望看到歐洲盟友積極投入印太。「我們想要的，是民主國家統一陣線，對抗不遵守人權、發展危險軍力並主張擁有一個不屬於它領土的中國」。

●「俄可能從東南邊入侵烏克蘭

對於目前的烏克蘭危機，史塔伏瑞迪斯表示俄國對烏克蘭所做之事，類似中國對台灣所行之事，因為俄中都認為烏克蘭和台灣是「叛離的一省」，俄中這兩個專制強權都企圖靠武力控制其領土，而西方國家的反對皆被莫斯科與北京視作紅線。

俄羅斯主張烏克蘭為歷史領地，即使大多數的烏克蘭人不同意。史塔伏瑞迪斯認為俄羅斯有60%的可能性入侵烏克蘭，但可能不會直搗首都基輔，而是在東南邊進行軍事行動，並併吞部分烏克蘭。

俄羅斯近日在俄烏邊境增加軍力與情報部署，磨刀霍霍。先前俄羅斯已撤出住在基輔的俄國僑民，也將大使館人數減至最低。「若有所謂的開戰待辦清單，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）應該正在快速準確的一欄欄勾選」。

史塔伏瑞迪斯與前陸戰隊員艾克曼（Elliot Ackerman）合著的小說「2034全面開戰」（2034: A Novel of the Next World War）於2021年3月出版，背景是美中在南海衝突引爆世界大戰。兩位作者了解國際軍事現勢，小說角色與故事情節寫實真切，一出版就登上暢銷排行榜。小說以台灣為世界強權衝突交匯的舞台，虛擬描繪中國侵台後，美中雙方與其盟友展開世界大戰的情況。

烏克蘭 俄羅斯 北京

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