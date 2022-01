美退役上將：若北京犯台 美可經濟制裁並助台自衛

美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯。(Getty Images)

美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)向法國「星期日報」(Le Journal du Dimanche)表示,若中國進犯台灣,美國將以經濟制裁作回應,並提供台灣自衛所需的武器裝備;他也呼籲西方團結對抗中俄的專制。

曾任北大西洋公約組織(NATO)歐洲盟軍最高統帥的史塔伏瑞迪斯長期關注台海議題。他分析,對中國應採取雙面策略:儘量在與中國關係惡化到沒有退路前找到共同點,同時也不要害怕在中國不遵守人權或武力犯台時與之對抗。

他在「星期日報」22日刊出的專訪中表示,北京 視台灣為中國的一省,且台灣處於地緣政治中心,南海不僅有豐富天然資源,全球40%的海運也經過這裡,可說是21世紀經濟發展之肺。雖然中國聲稱這海域屬於他們,但幾乎世界所有國家都認為並非如此。

●中美是否因台開戰?「不會發生」

當問及美中是否會因台灣而大規模開戰時,史塔伏瑞迪斯說,中國紅線是台灣正式宣布獨立,但這不會發生。因此危險存在,但不會有美國登陸的情節。

然而史塔伏瑞迪斯也強調,台灣海峽情勢並不樂觀,例如北京對香港鎮壓就導致緊張,雙方可能只因一個意外、一個小型外交或軍事計算失誤就觸發無法控制的軍事升級。

他認為,若中國跨越紅線犯台,「美國將以經濟制裁作為回應,並提供台灣政府自我防衛所需,例如彈道防禦系統或網路控制資源;此外,也會在情報與密切聯合軍事訓練上予以協助」。

星期日報詢問,美澳印日四方安全對話(Quad)合作頻繁,美國是否忘了歐洲盟友,史塔伏瑞迪斯否認,並表示歐洲夥伴與北約仍然關鍵,也希望看到歐洲盟友積極投入印太。「我們想要的,是民主國家統一陣線,對抗不遵守人權、發展危險軍力並主張擁有一個不屬於它領土的中國」。

●「俄可能從東南邊入侵烏克蘭 」

對於目前的烏克蘭危機,史塔伏瑞迪斯表示俄國對烏克蘭所做之事,類似中國對台灣所行之事,因為俄中都認為烏克蘭和台灣是「叛離的一省」,俄中這兩個專制強權都企圖靠武力控制其領土,而西方國家的反對皆被莫斯科與北京視作紅線。

俄羅斯 主張烏克蘭為歷史領地,即使大多數的烏克蘭人不同意。史塔伏瑞迪斯認為俄羅斯有60%的可能性入侵烏克蘭,但可能不會直搗首都基輔,而是在東南邊進行軍事行動,並併吞部分烏克蘭。

俄羅斯近日在俄烏邊境增加軍力與情報部署,磨刀霍霍。先前俄羅斯已撤出住在基輔的俄國僑民,也將大使館人數減至最低。「若有所謂的開戰待辦清單,俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)應該正在快速準確的一欄欄勾選」。

史塔伏瑞迪斯與前陸戰隊員艾克曼(Elliot Ackerman)合著的小說「2034全面開戰」(2034: A Novel of the Next World War)於2021年3月出版,背景是美中在南海衝突引爆世界大戰。兩位作者了解國際軍事現勢,小說角色與故事情節寫實真切,一出版就登上暢銷排行榜。小說以台灣為世界強權衝突交匯的舞台,虛擬描繪中國侵台後,美中雙方與其盟友展開世界大戰的情況。