美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

一般美國人平均年薪大概有多少?賓州大學華頓商學院(Wharton School at the University of Pennsylvania)法律研究暨商業道德教授妮娜‧史托明格爾(Nina Strohminger)指出,拿這個問題詢問學生,結果有25%說美國人平均年薪應有超過六位數價碼,一名學生甚至回答「80萬元」,但實際數字為4萬5000元左右。對於學生的理解與真實狀況出現落差,她在推特發文寫道:「真不知道該如何看待。」

史托明格爾19日在推特發文寫道,華頓商學院學生對於一般美國民眾年薪多少普遍高估,獲得網友熱烈迴盪,成為推特熱門話題。史托明格爾推文獲得留言超過9600則,21萬餘網友按讚。哈佛大學(Harvard University)經濟教授史蒂芬妮‧斯坦契瓦(Stefanie Stantcheva)便回應表示:「低收入 民眾覺得別人全是低收入,富人認為其他人也都很有錢。」

柏克萊加大(University of California-Berkeley)勞工研究與教育中心(Center for Labor Research and Education)主任賈克布斯(Ken Jacobs)接受華盛頓郵報 專訪時說,估算一般民眾財務狀況時,許多人通常以接近自身經驗的角度思考,而不是基於現實。

賈克布斯:「年薪20萬或10萬元被視為普通薪資,這個想法滿奇怪的,因為如此數字高估滿多。」

華盛頓郵報報導,華頓商學院每學年學費約8萬元,而學校座落的費城西部地區,當地居民平均年收入約3萬4000元。

根據社會安全局(Social Security Administration,SSA)統計,去年美國民眾平均年薪為5萬3383元,年薪中位數則為3萬4612元。

勞工部 統計顯示,2021年第四季美國勞工周薪中位數為1010元,換算大約等同年薪5萬2520元。

華盛頓郵報分析,中產階級(middle-class)在美國應該如何定義,近年來受到輿論熱議,絕大多數民眾自認屬於中產階級,但許多民眾卻說不出中產階級的如何界定。

華盛頓郵報2017年報導指出,中產階級家庭年收入為3萬5000元至12萬2500元之間。報導中寫道,年薪10萬元仍被列入中產階級,但已經屬於非常極端,「75%美國家庭年收入低於這個水平」。