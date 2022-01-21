我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄外長日內瓦會談 布林肯：這是關鍵時刻

華人悼馬耀泮、高慧民：我們只是不想死

美俄外長日內瓦會談 布林肯：這是關鍵時刻

編譯莊蕙嘉／即時報導
美國國務卿布林肯21日於日內瓦和俄國外長拉夫羅夫舉行會談。（美聯社）
美國國務卿布林肯21日於日內瓦和俄國外長拉夫羅夫舉行會談。（美聯社）

美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫21日在瑞士日內瓦就烏克蘭問題舉行會談，是近兩周內雙方外交官第二度會談，被視為情勢失控前解決危機的最後機會，布林肯形容這場會談是「關鍵時刻」。雙方會前各自展示文件，立場互不相讓，也都表示不期待會談能有突破。

拉夫羅夫會後表示，美方已同意下周提供書面文件，回應俄方要求，讓危機至少能暫緩數日。

拉夫羅夫說，俄方會繼續就安全需求與美方對話。他表示：「我無法說我們是否在正確的路徑上，當我們收到美方的回應時就會知道。」

俄國始終堅持兩大訴求，北約停止東擴，以及保證不讓烏克蘭加入北約。拉夫羅夫說，希望關於烏克蘭問題的情緒能夠降溫，重申俄國對烏克蘭並無威脅。

布林肯重申：「我們不期待今天就能解決歧異，不過我確實希望我們能測試，外交或對話的路徑是否仍維持開放。」他表示，希望此機會直接與拉夫羅夫分享一些「關於俄方造成的顧慮之具體想法，以及我們對於俄國行動的深刻關切」。

美國副國務卿薛曼和俄國副外長雷雅布可夫10日於日內瓦舉行戰略穩定對話，會議長達八小時，但毫無成果。之後雙方及歐洲多國陸續舉行多場會談，同樣沒有進展，西方國家要求俄國撤軍，俄國則堅持兩大訴求，美俄互指對方是破壞東歐區域穩定的元凶。

布林肯本周走訪烏克蘭首都基輔及德國首都柏林，他20日強調，並不期待翌日的日內瓦會談能有結論。

美俄雙方會前各自發表會談文件，俄國展示兩項規畫議題，即與美國和北約的安全保證新約提案。美國則攤開三份聲明，包括兩項俄國假新聞行動，及題為「採取行動揭露及破壞俄羅斯於烏克蘭的不穩定運動」之文件。

俄國 烏克蘭 布林肯

上一則

怕染疫 NBC播報團隊不赴北京冬奧 只派主播出席開幕

延伸閱讀

美俄外長將會 俄議長：下周將開會討論承認烏東2區獨立

美俄外長將會 俄議長：下周將開會討論承認烏東2區獨立
嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4名親俄人士

嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4名親俄人士
嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4親俄人士

嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4親俄人士
俄國防部：1-2月將舉行大規模海上軍事演習

俄國防部：1-2月將舉行大規模海上軍事演習

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相
緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名

緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名
哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅