拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任

最新民調顯示，拜登上任一年來，有56%民眾不滿意其施政表現。（Getty Images）

美聯社及美國民意研究所公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)20日在拜登 總統宣誓就職一周年當天公布的最新民調 顯示，拜登上任一年來，首次有逾半民眾不滿他無法有效對抗疫情 與通膨，56%民眾不滿拜登施政表現，且僅有28%民眾希望拜登參選2024年總統，其中民主黨人甚至未過半(48%)。

雖然如此，許多民眾還是正面看待拜登、他的特質與領導；新民調指出，拜登同期表現仍比前總統川普好，川普在2018年2月的民調滿意度僅35%。

拜登在去年7月民調中獲59%的執政滿意度，但隨著美軍撤離阿富汗引發動盪，他9月底的滿意度跌至50%；而根據13日至18日訪問1161名成人的最新民調，56%民眾不滿拜登表現，超過43%滿意其執政的民眾比例。

拜登19日曾被問及民調低落時回應：「我不相信民調。」

隨著Omicron變種病毒趨升病例，新民調顯示，美國人對拜登控制疫情的信心逐漸消退；僅45%民眾滿意拜登抗疫表現，低於去年12月57%和7月66%的滿意度。

美國人對拜登的經濟表現也漸露失望，去年12月通膨以歷來最快速度升至近40年新高；民調指出，僅37%民眾對經濟感到滿意。

整體來說，只有28%美國人表示，他們「有很大信心」認為拜登可以有效管理白宮；相較之下，拜登甫上任時有44%民眾如此認為；根據新民調，33%民眾對拜登能有效管理行政部門表示「稍有信心」，38%民眾則「幾乎沒信心」。

79歲的拜登是美國史上最年長總統，新民調顯示，僅約四分之一民眾對拜登「有效擔任總統的心智能力」或「有效擔任總統的健康程度」非常有信心，近半民眾則無信心。

不過其他選民認為，拜登的高齡反而是個資產；許多家屬因疫情痛失親友，拜登經常提及已逝前妻和兒女來表達同理心；一名民眾表示，美國需要拜登的同理心，這在過去四年並不常見。

新民調也指出，僅約四分之一民眾認為拜登是「強悍領袖」(strong leader)，但約半數民眾持相反看法；另僅16%民眾認為拜登讓美國更團結，43%認為美國更分裂。