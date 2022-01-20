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5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

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5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

編譯林梅婕／綜合20日電
FDA最快下個月即可批准輝瑞的新冠疫苗供六個月大至五歲的幼兒接種。(Getty Images)
FDA最快下個月即可批准輝瑞的新冠疫苗供六個月大至五歲的幼兒接種。(Getty Images)

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)19日表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)預計最快下個月即可批准輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗供六個月大至五歲的幼兒接種；倘若授權通過，美國將成為全球批准接種新冠疫苗年齡最小的國家。

輝瑞目前仍持續為自家疫苗用於六個月大的嬰兒進行試驗，且很快就會向當局提出授權申請；美國為少數允許12歲以下兒童接種新冠疫苗的國家，而輝瑞也是國內唯一批准可供兒童接種的疫苗；佛奇說：「我的希望是，授權會在下個月左右通過，不會太晚，但我也不敢保證。」

在幼兒兩劑疫苗接種的試驗結果不盡理想後，輝瑞在去年12月又宣布改為三劑試驗；上個月該公司才表示，試驗的評估對該年齡層的兒童並沒有任何安全疑慮。

目前成人和12歲以上兒童接種疫苗的單劑劑量為30微克，5歲至12歲則是10微克，而五歲以下的幼兒接種劑量將會是3微克，分三劑施打。

不過根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計看來，自2020年3月疫情爆發後，未成年感染新冠肺炎死亡的占比低於0.1%，風險相對低許多；在全國86萬染疫死亡的人口中，只有259人是不滿五歲的兒童。

猶他大學(University of Utah)去年10月發表的一項研究指出，高達五成的兒童在染疫後無症狀；該研究進行的同時正是變種病毒Delta疫情的高峰期，當時極具傳染力的變種病毒Omicron尚未爆發。

上周CDC發表的研究也顯示，無論任何年紀的Omicron感染者，住院的可能性都已減少一半，死亡率更下降91%；因此在染疫風險極低、且接種又可能導致心肌炎的綜合評估下，幼兒是否有必要接種疫苗仍有待評估。

世界衛生組織(WHO)首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)也不認為健康的兒童需要接種疫苗；她說：「我們的目標是保護最脆弱、重病和死亡風險最高的族群，那些人正是年長者、免疫功能低下或患有慢性病的人，以及醫療人員。」

疫苗 輝瑞 變種病毒

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