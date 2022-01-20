美中磋商高層會談 蘇利文或三度交手楊潔篪

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）與美國國家安全顧問蘇利文（左一）去年10月在瑞士蘇黎世會談。（新華社）

南華早報21日獨家報導，美中正在磋商新一輪的白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 的高層會談，但雙方因議題設定和誰來參加爭論不休。

蘇利文和楊潔篪在去年3月、10月分別參與過兩場高層會談，不過美中關係不佳，不僅會談時間冗長，事後也是各說各話；去年10月，蘇利文和楊潔篪在蘇黎世舉行六小時會議，敲定美國總統拜登 與中國大陸國家主席習近平11月舉行首場美中領導人視訊峰會。

若這次磋商成功，將是今年首場美中外交高層會議，也是蘇利文和楊潔篪第三度交手。

南早報導，美國方面曾提議本月10日在羅馬碰面，但中方推遲了這項提議，知情人士表示，因中國大陸不滿美國宣布外交杯葛在北京舉行的冬季奧運會，以及美國在聯合國提出新疆報告。

知情人士告訴南華早報說，美中都想避免引發雙邊衝突，但兩造對於會談的主題和與會人員爭論不休，沒有共識。

南華早報報導，美國一直想舉辦一個攸關國家安全和戰略穩定的美中會議，但中方對此存在異議；美方想邀請軍方與會，討論軍備控制，中國也不同意。

「拜登政府提議中共中央軍事委員會副主席許其亮、國防部長魏鳳和或其他解放軍代表參加高層會議」，知情人士表示，「中國認為美國要求太多了，特別是在雙邊關係這麼微妙的時刻。」

南華早報報導，美國有意透過高層會議施壓北京縮減核武庫，但中方認為美國應以身作則。