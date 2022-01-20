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歐洲議會譴責香港自由惡化 籲制裁官員及抵制冬奧

中央社布魯塞爾20日專電

歐洲議會今天通過香港基本自由遭受侵害相關決議，強烈譴責香港人權及言論自由的惡化，呼籲制裁相關官員，及敦促歐盟抵制即將舉行的北京2022年冬季奧運會。

歐洲議會今天公布香港基本自由遭受侵害決議案表決結果，以585票贊成、46票反對和41票棄權通過。

議會強烈譴責香港人權的惡化，包括集會和新聞自由遭到限制，議員們呼籲香港政府釋放所有政治犯，並撤銷對近年來被捕的所有和平抗議者的指控，此外，中國政府正試圖將其威權制度對內對外合法化，敦促中國當局廢除「國家安全法」。

此外，歐洲議會議員除敦促歐洲聯盟對鎮壓香港人權的官員實施制裁，並要求在外交和政治上抵制北京2022年冬奧會。

昨晚在進行表決前，多位歐洲議會議員發言力挺香港，斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）表示，香港一系列令人擔憂的情勢，表明中共正在扼殺熱愛自由的人民的生命和靈魂，歐洲議會這項決議表明了與香港人民站在一起的跨黨派強烈共識。

她呼籲歐洲聯盟對那些鎮壓人權者實施制裁，並審視歐盟-香港海關事務協定，支持聯合國難民署對人權狀況惡化問題召開特別會議，並重申必須將香港人權狀況及中國對「中英聯合聲明」的承諾列入批准歐中投資協定的考量。並且敦促歐盟領導人拒絕出席北京冬奧會，及聲援遭中國經濟脅迫的立陶宛，藉此展現保護歐盟單一市場。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，香港目前超過150名民主人士及記者有牢獄之災，歐盟必須對中國所為採取行動，從中國經濟脅迫立陶宛的案例中，已證明中國願意打破一切國際規則來追求其霸權的帝國目標。

立陶宛籍的歐洲議員奧弗斯（Petras Auštrevičius）則指出，中國共產黨的強大統治導致對反對者的政治迫害日益嚴重，民主結構系統性地癱瘓。歐盟必須立即採取堅定的行動，阻止中國對立陶宛和國際公司的持續脅迫政策。

而歐盟執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）發言時強調，2021年香港局勢正在惡化，國家安全法被用來扼殺政治多元化以及人權和基本自由。中國聲稱香港發生的事情是內部事務，歐盟對此表達不同意，因歐盟與香港有很密切關係。

凱瑞亞基德斯表示，當前在香港發生的事情顯示中國違反其國際承諾，「中英聯合聲明」聲明維持「一國兩制」。她最後重申歐盟將繼續支持香港人民，但並未說明會採取什麼措施。

香港 歐盟 立陶宛

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