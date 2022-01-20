烏克蘭總統反駁拜登：沒有所謂小規模入侵

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

拜登 總統19日在白宮記者會上表示，俄羅斯 如果「小規模入侵」(minor incursion)烏克蘭 ，美國因應方式將與俄軍大舉入侵不同。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)20日發表聲明反駁道，沒有所謂「小規模入侵」與「小國」之說。

澤倫斯基20日在推特發表聲明指出：「我們想要提醒強國，沒有所謂小規模入侵與小國之說。如同痛失親人的時候，並沒有小規模死傷及輕微悲傷一樣。」

➤➤➤拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價

有線電視新聞網(CNN)分析，拜登19日在記者會上提到「小規模入侵」一說，讓烏克蘭政府官員感到詫異。

報導指出，拜登「小規模入侵」一說出口，基輔(Kyiv)官員頓時目瞪口呆。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)20日接受華爾街日報訪問時說，拜登的發言彷彿就是對莫斯科發出攻擊烏克蘭的一封邀請函。

庫列巴說：「不管是小規模入侵或全面入侵，並沒有所謂的半侵略(half-aggressive)，只有侵略，或者沒有侵略。」

他指出，不能讓俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)得到玩弄準進攻(quasi-aggression)或小規模入侵等操作的任何空間。

庫列巴說，俄羅斯侵略從2014年就存在了，「這是事實」。

數萬人數的俄羅斯部隊在烏克蘭邊界重軍壓境，氣氛劍拔弩張。美國官員先前已提出警告，戰爭可能一觸即發。

在19日的記者會上，拜登表示，俄羅斯如果只是「小規模入侵」(minor incursion)烏克蘭，北約(NATO)盟國之間對於是否強烈回擊，可能出現不同看法。他說，如果是小規模入侵，大家對於什麼該做或什麼不該做，可能吵成一團，但如果俄軍越過邊界，殺害烏克蘭軍隊等，「我想情勢就因此改變了」。

拜登記者會結束後不久，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日晚間發表澄清聲明指出，拜登對俄羅斯總統普亭已經明確表達，俄軍如果進入烏克蘭邊界，就算侵略，美國及盟友將展開迅速、嚴厲且團結一致的回應。