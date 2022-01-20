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美朝退回5年前 拜登不來談 北韓暗示重啟核試

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美朝退回5年前 拜登不來談 北韓暗示重啟核試

國際組／綜合報導
北韓勞動黨第八屆中央委員會舉行第六次政治局會議，總書記金正恩出席。(美聯社)
北韓勞動黨第八屆中央委員會舉行第六次政治局會議，總書記金正恩出席。(美聯社)

北韓暗示將取消暫停核試爆與飛彈試驗的措施。據朝中社20日報導，勞動黨第八屆中央委員會舉行第六次政治局會議，討論對美方案，總書記金正恩出席會議。報導稱，會議聽取了關於目前朝鮮半島周邊局勢和一系列國際問題的分析報告，並商討了今後對美政策的方向。

報導指出，政治局重新布局了國防政策課題，推動發展更強有力的物理性手段，堅決遏制美國日益嚴重的對朝敵對行為。報導還稱，會議要求政治局對北韓提前、主動採取的信任構建措施全面進行重新評估，迅速探討重啟被暫停的所有活動。

北韓在2018年4月舉行的勞動黨中央委員會全體會議上宣布廢棄核試驗場、暫停核試驗和洲際彈道飛彈試射。

朝中社稱，政治局認為，儘管北韓在新加坡川金會談後，為維持緩和局面作出了有誠意的努力，但美國的敵對政策和軍事威脅仍然達到了無法坐視不管的危險邊緣。

北韓等了美國總統拜登一年，但盼不到峰會舉行。南韓智庫「韓國統一研究院」研究員洪敏表示：「基本上局勢又回到2017年」，指的是當時北韓核試爆且試射洲際飛彈，時任美國總統的川普羞辱金正恩是「小火箭人」，金正恩則以「老糊塗」回敬。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員潘達也認為，核試爆不太可能，可以確定的是試射洲際飛彈。

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