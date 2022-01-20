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中國稱美艦「班福特號」入南海遭驅離 美方否認

中國稱美艦「班福特號」入南海遭驅離 美方否認

中央社北京20日綜合外電報導
美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」20日在南海執行任務。(路透)
美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」20日在南海執行任務。(路透)

中國軍方今天表示，美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）「非法闖入中國西沙領海」，南部戰區組織海空兵力跟監，並予以警告驅離，但此說法遭美國海軍否認。

中國人民解放軍南部戰區表示，班福特號未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」，侵犯中國主權，因此組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

➤➤➤中指美軍「班福特號」擅闖西沙 解放軍予以警告驅離

南部戰區並表示：「我們嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。」

美國海軍則否認班福特號遭警告驅離的說法，但似乎證實了這艘軍艦的確在此海域行動。美方表示，這次任務反映了美國海軍致力於捍衛航行自由。

美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）發表聲明說：「中國關於這次任務的說法不實。」

美方聲明指出，當時班福特號正進行「符合國際法」的航行自由作業；其後這艘軍艦「繼續在國際海域進行正常作業」。

美國海軍經常在南海執行這樣的任務，以挑戰中國的領土聲索。

美方聲明進一步指出：「美國正在捍衛每個國家在國際法容許下的飛行、航行和作業權利，一如班福特號本週的作法，中國的任何不同說法都無法嚇阻我們。」

驅離 解放軍

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