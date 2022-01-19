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戰火一觸即發？拜登直言「俄羅斯將入侵烏克蘭」

整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看

編譯劉忠勇／綜合報導
美國總統拜登支持聯準會縮減貨幣刺激措施。（美聯社）
美國總統拜登支持聯準會縮減貨幣刺激措施。（美聯社）

美國總統拜登周三在就職周年記者會上表示，對抗通膨是聯準會（Fed）的職責，並支持美國央行縮減貨幣刺激措施的計畫。以下整理拜登就職演說五大重點：

力挺聯準會調整貨幣政策

「確保居高不下的物價不會根深柢固，這重大工作落在聯準會身上，」他說：「考量當今的經濟實力，以及最近物價上漲的步調，正如聯準會主席鮑爾已經表明的，重校目前必要的支持，是適當的。 」美國12月通膨高達7%，己令民眾怨聲載道。

尚未準備好降低對中關稅

拜登說，美國貿易代表戴琪正在「就此努力」，但稍後補充，「答案是不確定」：「我希望能處於一種境況，好讓我可以說他們正履行承諾，且超過承諾，才能解除一些關稅，但我們還不到那裡。」

相信俄國「前進」烏克蘭

拜登談到俄羅斯總統普亭和烏克蘭時說：「我不是很確定他確定要做什麼，我的猜測是他會前進，他會做些什麼。」

拜登表示，美國和歐洲盟國將聯手確保，一旦普亭出兵，將面臨「嚴重的經濟後果」，就算不是全面進犯，也可能立即引發不滿。

「我認為，你們會看到的是，俄羅斯一旦進犯是會被追究的。這要看俄國怎麼做。 」他說，若俄國對烏克蘭發動小網路戰，「我們就會同樣以網路戰，還治其人」。

經濟法案得分開增稅、支出

因面臨國會黨內阻力，拜登表示，2兆美元的經濟計畫勢必得分開來推，讓縮減的版本得以過關。

「看我看來，我們顯然得分開來推」，民主黨勢必「儘多爭取，然後再回頭爭取其他的。 」

釋儲油有助降汽油價格

拜登表示，他協調釋出儲油，確有助降低汽油價格，並承諾「將繼續設法增加石油供應」。

「我認為大部分中產階級民眾、勞工階層的人受創最重。他們去加油，突然間一加侖得付5美元而非2.4美元，情況會變得很困難。 」

拜登 聯準會 烏克蘭

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