川普訴請保留國會暴動案紀錄 遭最高法院駁回

川普請求阻止民主黨掌控的眾議院調查去年國會暴動案特別委員會調閱白宮相關紀錄,遭到最高法院駁回。(美聯社)

美國前總統川普 請求阻止民主黨 掌控的眾議院調查去年國會暴動案特別委員會調閱白宮相關紀錄,遭到最高法院駁回。

路透報導,最高法院這項裁定意味著即便相關訴訟仍在下級法院審理,國家檔案局(National Archives)儲存的相關政府檔案和歷史紀錄可以公開。

有線電視新聞網(CNN)提到,法院此令也代表超過700份文件將移交國會,有望闡明去年1月6日國會暴動事件的來龍去脈。當時數以百計支持川普的示威者闖入國會大廈,企圖阻止國會認證2020年總統選舉結果。

最高法院9位大法官僅保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)公開表明不同意這項裁定結果。

川普先前要求保留相關紀錄,避免呈交給民主黨掌控的聯邦眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」(Jan. 6th Select Committee)。

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)三名法官組成的合議庭去年12月9日表示,民主黨籍總統拜登 決定將這些資料呈交國會,「川普未向本庭提供任何依據以推翻拜登總統的判斷」。川普隨後訴請最高法院出面阻止,但最高法院今天駁回。

最高法院的簡短命令指出,前任總統是否可以行使行政特權的重大議題無須回答即可解決此案。

這項未署名的法令說:「因為上訴法院的結論是川普即使是現任總統,他的主張也不成立,他身為前總統的身分必然不影響法院裁定。」