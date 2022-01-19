我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／都會治安敗壞亞裔首當受害、拜登就任一周年

產量創二戰以來最少 柳橙汁也在飆漲

特赦組織示警：勿讓北京冬奧成中國體育洗白機會

中央社倫敦19日綜合外電報導
國際特赦組織警告，國際社會絕對不能允許中國將北京冬奧當成「體育洗白機會」，且必須避免「共謀進行政治宣傳活動」。(美聯社)
國際特赦組織警告，國際社會絕對不能允許中國將北京冬奧當成「體育洗白機會」，且必須避免「共謀進行政治宣傳活動」。(美聯社)

國際特赦組織（Amnesty International）今天警告，國際社會絕對不能允許中國將北京冬奧當成「體育洗白機會」，且必須避免「共謀進行政治宣傳活動」。

國際特赦組織擔憂，中國會利用即將登場的北京冬季奧運會，轉移各界對北京當局涉嫌侵犯維吾爾穆斯林和香港民眾人權的注意力。

國際特赦組織並認為，中國現在的情況比北京2008年舉辦夏季奧運會時更糟。

特赦組織的中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）表示：「絕不能讓北京冬奧成為中國當局體育洗白（sportswashing）的機會，國際社會絕不能共謀進行政治宣傳活動。」

「世界必須記取2008年北京奧運的教訓，當時中國政府承諾改善人權，卻從未實現。」

「在2022北京冬奧實施的嚴格限制下，國際奧林匹克委員會（IOC）必須更努力履行承諾，保護運動員發表意見的權利—最重要的是確保（國際奧會）不會共謀採取任何侵犯運動員權利的行徑。」

美國基於中國人權問題，已宣布將不派官員參加2月4日登場的北京冬奧，澳洲、加拿大和英國也跟進外交抵制。不過，這些國家的運動員仍將出賽。

特赦組織英國執行長戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，英國上個月宣布外交抵制北京冬奧之舉，必須是對中國加大施壓的開始，而非終點。

戴希穆克說：「中國希望藉體育洗白，盡一切努力來對抗這一舉動至關重要。」

特赦組織並批評國際奧會對中國網球女將彭帥事件的處理方式。

自從彭帥在社群媒體上聲稱遭前中國副總理張高麗性侵，並從公眾視線消失後，她的人身安全備受各界關切。

國際奧會受到各界施壓後，發揮影響力針對彭帥事件與中國當局交涉，國際奧會後與彭帥進行視訊通話，並指出這表明彭帥安全無恙。

然而，阿卡德表示，國際奧會「沒有證實她（彭帥）的言論自由、行動自由和隱私權是否受到任何限制」。

北京冬奧 彭帥 運動員

上一則

拜登就職一周年 37%選民評不及格 逾5成認為軟弱

延伸閱讀

影／姚明回應與彭帥「愉快交談」 還邀坎特到中國看看

影／姚明回應與彭帥「愉快交談」 還邀坎特到中國看看
國際奧會主席讚中國：冬奧防疫比東京嚴

國際奧會主席讚中國：冬奧防疫比東京嚴
彭帥稱未遭性侵 法網球女將柯爾妮：還是擔心她

彭帥稱未遭性侵 法網球女將柯爾妮：還是擔心她
彭帥改口 凸顯中共一貫惡劣作風

彭帥改口 凸顯中共一貫惡劣作風

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41

超人氣

更多 >
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援