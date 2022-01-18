我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

高風險族群出現重症 美3月前恐再增5到30萬人病歿

編譯郭宣含／綜合18日電
最新模型顯示，全美新冠疫歿人數還將迎來一次高峰，約在3月中旬前後。圖為2020年4月全美新冠重疫區紐約市布魯克林的醫院接受不完的新冠病人。(美聯社)
最新模型顯示，全美新冠疫歿人數還將迎來一次高峰，約在3月中旬前後。圖為2020年4月全美新冠重疫區紐約市布魯克林的醫院接受不完的新冠病人。(美聯社)

Omicron變種病毒雖較不易引發重症，但引爆前所未見的感染潮，可能波及更多高風險族群並使其出現重症；疫情模型預測，美國3月中疫情消退前，恐再有5萬至30萬人染疫病歿；美國新冠病歿者中，兒童占比不到0.2%，但逾四分之三為長者，包括20萬名85歲以上者。

上周確診減47% 死亡卻升

約翰霍普金斯大學統計數據可見，Omicron引發冬季疫情開始緩解，美國上周新冠確診病例大減47%，上周平均單日新增確診約80萬例，顯著低於前一周單日平均140萬例的新高紀錄。根據衛生部(HHS)，截至17日，美國有15萬6676名新冠住院病患。

然而自去年11月中以來，美國一周單日平均新增新冠病歿數卻持續攀升，截至17日單周平均逼近1700人。

多州新增病例仍見長，這表示許多高風險族群恐染疫並出現重症；若最糟疫情預測成真，美國初春時的總病歿人數將超過100萬例；目前全美因新冠肺炎死亡總人數，已超過85萬人。

全美已累計超過85萬人病歿

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠肺炎18日新增確診71萬7874例和1122人病歿，使全國累計逾6700萬人確診和85萬3720人病歿。

賓州州立大學生物學教授卡特里奧娜．謝伊(Katriona Shea)表示，美國新冠病歿潮會在1月底或2月初達高峰，2月初的一周病歿人數恐等同或超越Delta高峰，甚至可能超越美國去年病歿人數紀錄。

謝伊表示，接下來這波病歿潮將會是Omicron所致；綜合疫情模型預測，150萬名美國人將染疫住院，且去年12月中至3月中會有19萬1000人病歿。

不過，考量模型的不確定性，美國Omicron疫情潮的病歿人數，可能介於5萬8000人至30萬5000人間。

CDC：兒童死亡率不到0.2%

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，新冠病歿者中，兒童比率不到0.2%；孩童占美國22%的人口，但每6例確診約有一例為兒童，每645名兒童約有一人染疫病歿。

疫情對長者衝擊尤其大，逾四分之三新冠病歿者為老人，其中逾四分之一為85歲以上長者。CDC數據指出，美國逾20萬名85歲以上長者染疫病歿，而該族群占2%美國人口；相較之下，5歲以下兒童占美國6%人口，病歿人數則未達400人。

CDC18日數據顯示，美國99.5%新冠病例為Omicron所致，而Delta占比則剩下0.5%。

最新模型顯示，全美新冠疫歿人數還將迎來一次高峰，約在3月中旬前後。圖為上月洛杉磯...
最新模型顯示，全美新冠疫歿人數還將迎來一次高峰，約在3月中旬前後。圖為上月洛杉磯一家醫院醫護人員照顧新冠病人。(美聯社)

疫情 Omicron CDC

上一則

輝瑞：新冠藥物Paxlovid 實驗顯示對Omicron有效

延伸閱讀

法國單日新增近50萬例 創疫情爆發以來新高

法國單日新增近50萬例 創疫情爆發以來新高
教廷證實國務院正副院長皆染疫 均隔離中

教廷證實國務院正副院長皆染疫 均隔離中
日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀

日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀
蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車

蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
牢飯太好吃 吳亦凡暴肥驚現雙下巴？

牢飯太好吃 吳亦凡暴肥驚現雙下巴？
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名