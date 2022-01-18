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瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單

國際組／綜合報導
瓜地馬拉總統賈麥岱。美聯社
瓜地馬拉總統賈麥岱。美聯社

美聯社報導，美國的外國遊說紀錄顯示，瓜地馬拉以90萬美元，雇用美國前總統川普的重要支持者，希望影響美國官員，並由友邦台灣埋單。報導說，這是個相當不尋常的遊說合約。

上周末公開的紀錄顯示，美國前總統川普的重要支持者巴拉德（Brian Ballard）開設的巴拉德合夥公司，在今年1月13日向國務院登記為外國代理人。登記前一天，巴拉德合夥公司總裁巴拉德與瓜地馬拉駐美大使奎諾尼茲簽下這份遊說合約。

巴拉德在川普競選總統數年前，就在佛州幫川普進行遊說工作。美聯社說，瓜國總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)為何要雇用一個川普支持者來遊說民主黨拜登政府，目前還不清楚。

拜登政府多次批評瓜地馬拉貪腐問題，美國國務院發言人普萊斯18日剛發表聲明，抨擊瓜國政府意圖撤銷1名極具聲望的瓜國法官豁免權。這名法官揭發瓜國行賄問題。

根據紀錄，巴拉德表示將提供瓜地馬拉與美國政府及美國官員互動相關的「戰略諮詢和倡導服務」。

巴拉德公司華盛頓辦公室合夥人謝菲說，要求台灣代付遊說款項，並非該公司的主意。

法律專家凱爾納指出，一個政府支付另一個政府的遊說款項，很不尋常。他說，「這並未違法，但這衍生一個問題，就是付錢的政府是否也應被遊說公司列為外國委託人」。

外交部發言人歐江安表示，外交部一向遵循互助互利的原則推動踏實外交，並以友邦政府施政的實際需求，擬定雙邊合作架構，據以推動各項合作計畫。台灣和瓜地馬拉政府也是在這個原則與架構下進行相關合作計畫。根據瓜國政府向台灣說明，此項計畫符合美國當地法規，一切合法辦理。

瓜地馬拉在聲明中感謝台灣支持，讓瓜國得以加強在美國的位置。聲明說，與巴拉德的合約為期1年，1個月費用7.5萬美元，且著重在戰略溝通、投資外展以及推動觀光。瓜地馬拉是台灣僅剩的14個邦交國之一。

川普執政時期，巴拉德累積數10個國內外新客戶，包括卡達、多明尼加和辛巴威，號稱是「川普時代華府最有力的說客」。近來巴拉德延攬一些民主黨人士加入公司，包括前眾議員魏斯勒等人，希望加強對拜登政府的影響力。

川普 拜登 國務院

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