斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處

斯洛維尼亞總理楊薩表示，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。圖為他上月在布魯塞爾出席歐盟峰會。（路透）

斯洛維尼亞總理楊薩最近接受印度 一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，並稱中國對立陶宛 的經濟報復，長久下來對各方都沒有好處。

中央社報導，印度DD India電視台17日播出楊薩（Janez Janša）視訊訪問，議題涵蓋新冠疫情以及歐亞政治形勢。主持人詢問，斯洛維尼亞有無打算提升對台關係？楊薩回應，斯洛維尼亞與台灣保持正常的關係，並舉例說，他去年就曾與台灣衛福部長陳時中通話，交換防疫經驗。

楊薩說，他曾訪問台灣，見證了台灣的民主，同時表態支持台灣參與世界衛生組織。

主持人追問，斯洛維尼亞有無計畫像立陶宛一樣，提升與台灣的關係？楊薩說：「事實上，我們正在洽談互設代表處事宜。當然，這不會是大使館層級，而是跟在許多歐盟 國家的層級一樣。如果我們早年就與台灣有強勁的合作關係，我們早就互設經貿辦事處了，這是互惠的事情。」

他指出，兩岸之間的生意人有著密切往來，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係。

楊薩說，斯洛維尼亞支持台灣人民的主權決定，「如果台灣人想加入中國，如果這是台灣人在不被施壓、沒有軍事干預、未遭勒索、不像香港現在那樣蒙受策略欺瞞的情況下，以自由意志做出的決定，那我們就支持，但如果台灣人想要獨立生活，我們也會支持他們的立場」。

關於立陶宛因准許台灣設立以「台灣」為名的代表處，而遭中方經濟報復，楊薩說，斯國堅定支持立陶宛政府，在現有壓力下也繼續相挺，因為歐盟絕大多數成員國都在台灣設有代表處，立陶宛並非特例。

他表示：「代表處名稱雖有些微差異，但這無關緊要。每次有歐盟國家成立這類代表處，中國都會抗議，但從來不像這次這麼過分。」

他說，中方這種企圖孤立一個小國的做法，令人「不寒而慄」。他表示，歐盟支持立陶宛，任何向立陶宛和其他歐洲國家施壓的作為都對中方沒好處，良好的貿易關係攸關共同利益，如果有一方試圖破壞關係，或許短期能收效，但長期來看，沒有人是贏家。

影片來源：YouTube DD INDIA