Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

美國疫情病例增幅放緩，但死亡與住院比率卻增加。(Getty Images)

白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)17日表示，目前要預測Omicron 變種病毒是否為最後一波新冠疫情 ，仍言之過早，未來恐再出現能逃脫人體免疫力的新變種病毒；公衛署長莫西(Vivek Murthy)稱，未來幾周預料出現疫情高峰。

美國新冠肺炎過去兩周新增病歿人數增加36%，平均單日15.5萬人住院，增幅61%，創下新高。

Omicron變種病毒具高傳播力，不少人希望這可能加速終結疫情，但是佛奇17日在達沃斯議程(Davos Agenda)線上會議表示：「Omicron能否成為大家希望的活病毒疫苗，這還是個無解之題。」

「我希望是如此，但前提是沒出現能夠逃脫前一個變種病毒免疫反應的新病毒株。」佛奇說，就算Omicron真成為新冠病毒的最後一個病毒株，這不表示新冠病毒完全消失，而是會以「地區性流行」(endemic)的形式繼續存在社會中。

「控制疫情表示病毒仍在，但疫情不會擾亂社會運作，這就是我對地區性流行的定義。」」佛奇說，屆時不需要戴口罩等公衛措施，社會也可部分回歸到疫情前的常軌。

佛奇表示，並不是說可以根絕新冠病毒，而是希望它能以低程度傳播，不會干擾正常社經等活動，「對我而言，這就是新常軌。」

公衛專家小組認為，Omicron可能成為2022年全球新冠主流病毒株，但對於它是否為最終病毒株仍有歧見；倫敦大學衛生暨熱帶醫學院傳染病教授魏爾德史密斯(Annelies Wilder-Smith)表示，新冠疫情是否會地區性流行還很難說，但很可能會再出現新病毒株。

流行病預防創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations)執行長海契特(Richard Hatchett)則樂觀認為：「Omicron會席捲全球，希望也能掃除其他病毒株。」

公衛署長莫西(Vivek Murthy)表示，在Omicron最先入侵的地區，新增病例數開始趨緩或疫情甚至有所改善，但全國各地的疫情階段並不同調。

莫西16日告訴有線電視新聞網(CNN)：「美國有些地區，尤其是紐約和東北部等地，病例數開始平緩，部分地區還見到初步下降。」

莫西指出，全國的挑戰是疫情不同調，Omicron較晚席捲部分地區，因此疫情高峰可能不在未來幾天，而是未來幾周。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，美國新冠肺炎過去一周平均單日新增確診逾75萬例，16日新增1796人病歿；衛生部(HHS)數據指出，全美16日有15萬6000名新冠住院病患。

每日郵報(Daily Mail)報導，美國過去兩周單日平均有15萬5000名新冠住院病患，增幅61%，刷新疫情以來紀錄；不過官方數據並未說明這些病患是因病症住院，或是因其他因素到院治療。

美國過去兩周病歿人數增加36%，平均單日新增1839人病歿，但仍低於Delta病毒株高峰時平均單日新增3200人的病歿數。