我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍高層再傳染疫 症狀輕微持續遠距工作

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

東加海底火山爆發後 科學家密切監測未來活動

中央社新加坡17日綜合外電報導
南太平洋島國東加附近1座海底火山15日發生大規模噴發，事後從衛星照片看來，火山口形成的小島幾乎從地表消失。目前科學家正密切監測這座活火山的狀況。路透
南太平洋島國東加附近1座海底火山15日發生大規模噴發，事後從衛星照片看來，火山口形成的小島幾乎從地表消失。目前科學家正密切監測這座活火山的狀況。路透

南太平洋島國東加附近1座海底火山15日發生大規模噴發，事後從衛星照片看來，火山口形成的小島幾乎從地表消失。目前科學家正密切監測這座活火山的狀況。

洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山坐落在經常發生地震的太平洋「火環帶」（Pacific Ring of Fire）上，噴發後引發橫跨整個太平洋的海嘯，巨大爆炸聲響就連約2300公里外的紐西蘭都能聽到。

史密森全球火山作用計畫（Smithsonian Global Volcanism Program）火山學家克里普納（Janine Krippner）表示：「現在的問題是我們掌握的訊息太少，這真的很可怕。由於火山口被淹沒在水面下，我們根本無從判斷接下來會發生什麼事。」

克里普納說，現場觀測儀器可能已在噴發過程中損毀，學界正努力拼湊最佳可用數據與專業知識，以了解噴發狀況並預測未來的火山活動。

專家表示，洪加湯加－洪加哈派火山上次噴發是在2014年。自本次噴發前的1個月開始，這座火山就持續噴出氣體，此後攝氏1000度左右的岩漿遇到20度的海水，造成瞬間的巨大爆炸。

科學家說，火山噴發時異常驚人的速度和力量，顯示除高溫岩漿碰到低溫海水之外，還有更大的力量在發揮作用。

澳洲摩納希大學（Monash University）火山學教授卡斯（Raymond Cas）解釋，當過熱的岩漿迅速上升並遇到涼爽的海水，大量的火山氣體會讓爆炸威力更強。

此外，專門研究火山周圍閃電現象的美國氣象學家瓦家斯基（Chris Vagasky）發現，在洪加湯加－洪加哈派火山爆發前數天內，閃電次數增加至大約3萬次。在噴發當天，他在短短3小時內就探測到40萬次閃電，意即每秒有100次閃電。

卡斯表示，目前很難預測火山的後續活動，且在未來數週或數月裡，火山口可能持續噴出氣體和其他物質。

他指出，「就算再出現數次噴發，也是正常情況，但接下來的噴發規模可能不會像15日那麼大。一旦火山內部的氣體噴完之後，就會穩定下來。」

澳洲 火山噴發 低溫

上一則

企業怕得罪中國拒撤北京冬奧贊助 維權者遊說失敗

下一則

約克維奇事件 男網史上最偉大時代的荒謬劇

延伸閱讀

東加海底火山噴發引發海嘯 波及國際海洋貨運業務

東加海底火山噴發引發海嘯 波及國際海洋貨運業務
中國砍單 立陶宛百年啤酒廠：台灣更愛我們產品

中國砍單 立陶宛百年啤酒廠：台灣更愛我們產品
距離1萬多公里…東加火山噴發 祕魯掀巨浪釀2死

距離1萬多公里…東加火山噴發 祕魯掀巨浪釀2死
本世紀以來最強海底火山噴發為 何能引發越洋海嘯？

本世紀以來最強海底火山噴發為 何能引發越洋海嘯？

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
南太平洋島國東加的海底火山15日下午發生大規模噴發，引發太平洋海嘯，美國加州海岸出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪，造成聖克魯斯港附近淹水。（美聯社）

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

2022-01-15 21:11

超人氣

更多 >
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周
台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活