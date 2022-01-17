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防共和黨期中選舉大贏 拜登團隊備戰國會調查

中央社華盛頓17日綜合外電報導
總統拜登。美聯社
總統拜登。美聯社

距離美國期中選舉仍有約10個月，但民主黨總統拜登的行政團隊和顧問已料想到，共和黨有可能贏得聯邦眾議院或參議院多數，甚至兩者皆拿，並展開一系列調查及彈劾拜登的行動。

路透社報導，美國國會議員、職員和策士預言，期中選舉過後，恐怕會有許多針對拜登（Joe Biden）政府的調查行動展開，尤其若是國會幾個重要委員會的席位，由忠於前總統川普（Donald Trump）的共和黨議員拿下。

其中可能發動行動的幾位共和黨眾議員，包括曾在一段Podcast節目承諾會瞄準美國司法部的蓋茨（Matt Gaetz）；從去年9月便為了撤離阿富汗行動，而不斷推動彈劾拜登的吉布斯（Bob Gibbs）；以及有希望接掌政府改革暨監督委員會（Government Reform and Oversight Committee）主席的科默（James Comer）。

科默的辦公室表示，他的調查目標包括拜登的兒子杭特（Hunter）、拜登政府對供應鏈問題和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種令的處理，以及拜登將川普任命的軍事學院董事會成員全數撤換的行為。

白宮已採取一些小步驟，來協助行政團隊防禦具攻擊性的調查。例如雇請前紐奧良市（New Orleans）市長蘭德魯（Mitch Landrieu）負責監督1兆美元基礎建設法案執行，因為共和黨人很可能從中尋找舞弊證據。

白宮還為法律顧問辦公室（White House Counsel）添生力軍，加入了一位長期服務民主黨的媒體聯絡主管，以協助應對美國去年從阿富汗混亂撤軍衍生的問題。

一名拜登勝選後交接團隊的成員透露，為預防共和黨拿下參院多數並展開調查行動，白宮法律顧問辦公室已由交接團隊成員組成。

拜登交接團隊法律政策主管萊特（Andy Wright）表示：「我們有充分理由相信參院會落入共和黨手中。」

這份計畫還包括由蘇（Jonathan Su）擔任拜登的副法律顧問，他擁有在前民主黨總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期處理對白宮調查的經驗。

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