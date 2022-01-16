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落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

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落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

記者顏嘉瑩／紐約報導
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

遭遊民推下地鐵鐵軌而喪生的40歲華女米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)，是知名四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)的資深經理，還為遊民權益發聲、擔任志工，得知她的不幸消息，鄰居、同事紛紛悼念，表示她是一名聰明且優秀的女性。

根據米雪兒‧吳的領英頁面，她畢業於紐約大學史登商學院(Stern School of Business)的企業管理碩士(MBA)，居住在曼哈頓上西城，並在德勤公司內擔任策略、運營和併購等工作。

她對社區服務也相當注重，過去十年內她在紐約青少年聯盟(New York Junior League)中服務，幫助包括遊民在內的人，能夠重新站穩腳步；根據紐約青少年聯盟16日寫給「紐約郵報」的信件中表示，米雪兒‧吳專門服務老年人、遊民、移民，以及資源不足、學業困難的中小學生和家庭，「目標是讓成年人和年輕人重回獨立、成功的道路。」

對於米雪兒‧吳的死訊，她的同事、鄰居，甚至大樓門衛都紛紛哀悼，表示她是個「聰明」、「優秀」的女性；另一個關注婦女、兒童和家庭的非營利機構「青年組織」(The Junior League)，則對米雪兒‧吳在這樣「悲慘」和「沒道理」的方式死去，感到傷心，希望當局能夠藉由此事，加強對心理健康和弱勢族群的關注。

社會大眾則是透過不同方式悼念米雪兒‧吳，有民眾在時報廣場地鐵站中，貼上紙條，及擺上鮮花和蠟燭；她的家人則正從加州趕來紐約，確認遺體身分。

自新冠肺炎疫情以來，亞裔遭到攻擊的案件屢見不鮮，其中也有多起亞裔遭人惡意推下鐵軌案，雖然米雪兒‧吳為華裔，但警方相信該起案件為隨機犯案，並非仇恨犯罪。

本周四(20日)在曼哈頓華埠有一場旨在反抗仇恨亞裔犯罪以及反對在華社興建遊民收容所的示威活動，內容就包括悼念米雪兒‧吳，時間為下午2時，地點在東百老匯(East Broadway)91號門前。

亞裔 地鐵站 曼哈頓

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