Omicron襲療養院 住客職員近9萬人確診 病歿增47%

Omicron變種病毒快速傳播下，安養照護中心病歿人數增加，各中心限制訪客等措施，以防悲劇重演。 (美聯社)

新冠疫情在Omicron變種病毒快速傳播下創紀錄激增，各安養照護中心也不例外，且再度看到病歿人數增加，雖然目前情勢遠不如上個冬季那時慘重，但各中心普遍不敢怠慢，多採取接種補強針，或是限制訪客等措施，以防悲劇重演。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，截至本月9日的七天內，有3萬2000名安養照護中心住民染疫，大約是一個月前的七倍，病歿人數645人，較一個月前多47%；安養照護中心職員則有5萬7200人染疫，是一個月前的十倍以上，為歷史新高。

目前的情勢遠不如2020年12月那時嚴重，當時安養照護中心住民每周有6200人病歿，但是美國科學家聯盟(FAS)流行病學者丁亮(Eric Feigl-Ding)表示，照目前的形勢發展，安養照護中心住院、病歿人數將「指數增長」。

為避免悲劇重演，許多安養照護中心開始推動接種疫苗 或補強針：CDC的數據顯示，目前安養照護中心住民接種兩劑的比率為87%、接種補強針的比率為63%；安養照護中心職員接種兩劑的比率為83%，但是接種補強針的比率只有29%。

拜登政府還要求全國絕大多數醫療保健人員需接種疫苗，此命令的合憲性在本月13日得到聯邦最高法院背書。

此外，接種補強針對容易被病毒感染到的年長者來說是重要的；去年11月下旬，新罕布夏州一間安養照護中心其住民及職員的完全接種率達100%，但是補強針接種率為0%，結果一場院內感染就奪去六人的生命。

不少安養照護中心也開始加強篩檢 ，或是訪客只能在公共空間與住民會面，而非房間，還有要求保持社交距離等；在紐約州等地，只有篩檢為陰性且戴口罩 的訪客可以進入安養照護中心。

丁亮表示，其他應行措施包括配戴如N95等醫用等級的口罩，以及高效能的空氣清淨機等；「我們必須讓安養照護中心固若金湯，但是目前還沒看到如此，故病例數一直增加。」