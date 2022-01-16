「約克維奇可以抬頭挺胸回國」 塞國總統批澳洲羞辱自己

球王約克維奇(左)離開澳洲。(美聯社)

澳洲 聯邦法院今天維持政府決定，取消塞爾維亞籍男網好手約克維奇 的簽證 ，塞爾維亞總統武契奇質疑澳洲的決定是羞辱自己，約克維奇可以抬頭挺胸地回到自己的國家。

武契奇（Aleksandar Vucic）告訴一家國營媒體：「他們認為這10天的虐待可以讓約克維奇蒙羞，但他們是羞辱自己，約克維奇可以抬頭挺胸地回到自己的國家。」

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武契奇在這次簽證爭議中堅定支持約克維奇，認為澳洲先前拘留沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的約克維奇是「政治獵巫」。

武契奇說：「在（澳洲法院）做出裁決後，我和約克維奇談過，我鼓勵他。我們期待看到他回到他的國家，在母國他總是受到歡迎。」

世界職業網球協會（ATP）在聲明中說：「（法院）今天決定維持取消約克維奇的澳洲簽證，象徵一系列令人深感遺憾的事件結束。」

聲明中說：「不管（遣返裁決）是如何做成的，諾瓦克（約克維奇名）是我們這項運動最偉大的冠軍之一，他缺席澳洲公開賽是這次比賽的損失。」

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塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）在貝爾格勒告訴媒體：「我認為法院的判決是可恥的，我感到難以置信的是，在短短幾天的時間裏，我們有兩個完全衝突的法院判決。」

「我很失望，我認為這表明法治是如何運作的，或者說在其他國家是沒有運作的。無論如何，我迫不及待地想在我們自己的國家塞爾維亞看到約克維奇。」

在約克維奇的故鄉─塞爾維亞首都貝爾格勒，有許多人支持他，不過有些人認為他應該接種疫苗。

影片來源：YouTube Bloomberg Quicktake: Now