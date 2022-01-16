我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州猶太教堂4人質遭脅持案 凶嫌是英國籍公民

這次海嘯不一樣 日本學者研判可能靠空氣傳遞

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

編譯任中原／綜合外電
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

強大的冬季暴風雪正挾帶著降雨、大雪以及強風，從美國南部與中部掃向美東地區，襲擊卡羅來納州，田納西州到紐約及佛蒙特州，積雪最深達1英尺（30公分）。這場風暴已迫使航空業者16日取消至少2000航班，並阻礙貨物運輸，使受災地區的供應鏈問題益發嚴重。

美國從南部、東北部到中西部的廣大地區，周末都遭遇冰暴、大雪及凍雨等惡劣天候襲擊。國家氣象局預測中心指出，大雪將覆蓋密西西比州及田納西河谷，下一波風暴將為愛阿華及北達科他州帶來厚達1英尺以上的積雪。南卡羅來納州與北卡羅來納州之間的皮埃蒙特高地15日夜間開始積冰；暴風雪16日會侵襲阿帕拉契山、紐約到佛蒙特。

東北部的部分地區氣溫劇降到攝氏零度以下，從15日夜間開始大雪降臨各地，波士頓、費城與紐約市15日積雪4英寸，16日夜間到17日再轉為凍雨。整個東北部新英格蘭地區及紐約州部分地區，15日的氣溫都遠低於攝氏零度。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，美國航空業者16日已取消至少2000個航班，美國航空公司取消516個班次，占單日航班18%，西南航空也取消252個航班。

氣象專家指出，這一波嚴寒氣候涵蓋地區甚廣，對人員移動、樹木及供電都將造成重大影響，各地企業在好幾天內都很難輸送產品，業者難以補貨，超商貨架可能會空蕩蕩更久。市場研究機構IRI的數顯示，全美連鎖超市正苦於因應各類日用品供應緊俏，包括冷凍食品、肉品、餅乾等。

維吉尼亞、喬治亞及北卡羅來納州長14日就已經宣布進入緊急狀態。氣象專家指出，南部其他地區、喬治亞及北卡羅來納州東北部從15日夜間到16日都是凍雨傾盆，北卡部分地區更出現「最具殺傷力的冰風暴，惡劣天氣將造成樹倒、斷電，並嚴重影響人員流動。

氣象學家並指出，大雪也將席捲田納西山區、肯塔基州東部、北卡羅來納州、西維吉尼亞州，直到與俄亥俄州東部與紐約西部，受暴風雪影響的居民數將達到空前水準。

強大的冬季暴風雪自自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸。(美聯社)
強大的冬季暴風雪自自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸。(美聯社)

北卡羅來納州 西維吉尼亞州 風暴

上一則

影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

下一則

力推投票權法案 賀錦麗「撞上磚牆」卡關參院

延伸閱讀

法拉盛完全接種率達99% 染疫仍飆升

法拉盛完全接種率達99% 染疫仍飆升
紐約市血庫不足 華人無懼寒風與疫情法拉盛捐血

紐約市血庫不足 華人無懼寒風與疫情法拉盛捐血
東加火山大規模噴發 日本又對岩手縣發海嘯警報

東加火山大規模噴發 日本又對岩手縣發海嘯警報
無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血

無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
食藥局代理局長珍妮特·伍考克在參院聽證時說，照疫情模式推演，多數美國人終將感染新冠。(路透)

Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

2022-01-12 02:27
南太平洋島國東加的海底火山15日下午發生大規模噴發，引發太平洋海嘯，美國加州海岸出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪，造成聖克魯斯港附近淹水。（美聯社）

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

2022-01-15 21:11
共和黨州議員出招，提案試圖將非法移民送往拜登家鄉德拉瓦州。圖為一家等候邊境巡邏官員審理的移民家庭，在美墨邊境。(美聯社)

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

2022-01-14 09:10

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報
影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命