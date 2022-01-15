德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋
德州州長艾伯特（Greg Abbott）15日晚間9時半推文表示，德州猶太教堂遭挾持人質案的所有人質已平安獲釋。
德州科利維爾（Colleyville）一座猶太教堂貝斯以色列公理會（Congregation Beth Israel）周六上午進行安息日禮拜時，一名持槍男子挾持四名人質，警方與綁匪對峙幾乎一整天，雙方僵持不下。在教堂附近傳出一聲巨響和槍戰聲後，艾伯特推文表示，所有人質已平安獲釋。
警方在上午11時接獲報案，一名綁匪綁架四名人質，包括該猶太教堂的拉比。綁匪身上有槍和爆裂物，一名人質在下午5時過後不久獲釋，美國聯邦調查局（FBI）談判專家繼續和綁匪交涉。
執法人員表示，綁匪的動機是他對美國監禁巴基斯坦神經學家阿菲亞．西迪基（ Aafia Siddiqui）感到憤怒，西迪基曾向美軍開槍，目前被關在美國沃斯堡（Fort Worth）聯邦監獄內。這座猶太教堂就位在沃斯堡和達拉斯的郊區。
西迪基2010年被判恐怖攻擊罪，被判刑86年，這件案子在伊斯蘭激進分子圈相當轟動，經常要求釋放她。
稍早白宮發言人莎奇（Jen Psaki）透過推特表示，美國總統拜登已聽取相關情況的簡報，資深官員也會持續向拜登報告最新狀況，國家安全小組資深官員也與聯邦執法機構保持聯繫。
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