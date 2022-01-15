德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

德州科利維爾一座猶太教堂貝斯以色列公理會周六上午進行安息日禮拜時，一名持槍男子挾持4名人質。(美聯社)

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）15日晚間9時半推文表示，德州猶太 教堂遭挾持人質案的所有人質已平安獲釋。

德州科利維爾（Colleyville）一座猶太教堂貝斯以色列公理會（Congregation Beth Israel）周六上午進行安息日禮拜時，一名持槍男子挾持四名人質，警方與綁匪對峙幾乎一整天，雙方僵持不下。在教堂附近傳出一聲巨響和槍戰聲後，艾伯特推文表示，所有人質已平安獲釋。

警方在上午11時接獲報案，一名綁匪綁架四名人質，包括該猶太教堂的拉比。綁匪身上有槍和爆裂物，一名人質在下午5時過後不久獲釋，美國聯邦調查局（FBI）談判專家繼續和綁匪交涉。

執法人員表示，綁匪的動機是他對美國監禁巴基斯坦神經學家阿菲亞．西迪基（ Aafia Siddiqui）感到憤怒，西迪基曾向美軍開槍，目前被關在美國沃斯堡（Fort Worth）聯邦監獄內。這座猶太教堂就位在沃斯堡和達拉斯的郊區。

西迪基2010年被判恐怖攻擊罪，被判刑86年，這件案子在伊斯蘭激進分子圈相當轟動，經常要求釋放她。

稍早白宮發言人莎奇（Jen Psaki）透過推特表示，美國總統拜登 已聽取相關情況的簡報，資深官員也會持續向拜登報告最新狀況，國家安全小組資深官員也與聯邦執法機構保持聯繫。