華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

在聯邦能源部提供新資訊後，聯邦檢察官已建議撤銷對麻省理工教授陳剛的間諜指控，顯示美國正重定反中國間諜的策略。（路透）

麻省理工學院(MIT)機械工程系的華裔教授陳剛因為隱瞞與中國的關係，遭到聯邦刑事控罪；但消息人士透露，司法部 根據聯邦檢方的建議，已決定撤銷對他的指控，未來數周可能向法院提出。

陳剛的律師14日表示，陳剛一年前被捕後，他們一直試圖為他洗刷名譽，讓他早日返校任教。

司法部決定撤銷對陳剛的指控，部分原因是能源部 最近認為他向能源部申請研究基金時，沒有義務報告他在中國的任職情況，而且能源部即使知情，也不會不批准他的申請；不過能源部此後規定，基金申請人需報告與外國的關係。

檢方未來數周可能請求法院撤銷對陳剛的指控，但撤案決定尚未最終完成。

司法部日益重視中國政府利用學術交流竊取美國的技術，2019年以來指控20多個學者隱瞞與中國的關係，陳剛是其中之一；哈佛大學化學系教授利伯(Charles Lieber)參加中國政府吸引外國專家的千人計畫，但對國防部調查人員撒謊一案，上月陪審團裁決罪成。

但檢方也撤銷了多項中國的學術間諜 案，最先審理的一個間諜案去年9月被裁定罪名不成立，參與此案的前聯邦法官、正在角逐堪薩斯州檢察長共和黨提名人的馬提維(Tony Mattivi)說，查處學術間諜的目的是遏止中國的間諜活動；但學術界人士表示，他們與中國政府官員的關係只是普通的學術合作。

聯邦檢方去年1月指控陳剛詐欺電匯、撒謊和隱瞞有外國帳戶，稱他2017年申請能源部的研究基金時，沒有報告為中國政府從事諮詢工作，包括擔任深圳一所大學的顧問、北京市政府下屬一家企業的海外科學家、中國國家科學基金會的評審專家，以及國家留學基金管理委員會的顧問。

但MIT數十名學者反駁檢方對陳剛的指控，表示陳剛擔任的職務都是學術性質，而且以前的基金申請表中很少有與外國的關係問題。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)去年10月表示，已要求主管國家安全的助理部長奧森(Matt Olsen)審議司法部可採取何種舉措，以遏止中國政府對美國大學的影響力；司法部發言人說，未來數周將提出審議結果。