約克維奇簽證又遭取消 澳洲「強硬移民政策」非首例

球王約克維奇不願接種新冠疫苗，且高調出現在各種公共場合，引起澳洲政府不滿，要將他驅逐出境。(美聯社)

澳洲移民 部長霍克(Alex Hawke)14日以健康及維持良好秩序為由，第二次取消世界網球界「一哥」約克維奇 (Novak Djokovic)的入境簽證；這項在外界看來非常嚴厲的動作，卻完全符合澳洲一直以來奉行的強硬移民政策。

約克維奇並非第一個面對嚴厲對待的名人，英國極右評論員凱蒂•霍普金斯(Katie Hopkins)去年因違反隔離規定，被澳洲驅逐出境；美國著名說唱歌手杜格(Snoop Dogg)2007年也曾因之前的刑事罪被拒入境。

英國極右評論員凱蒂•霍普金斯去年因違反隔離規定，被澳洲驅逐出境。(美聯社)

美國著名說唱歌手杜格2007年也曾因之前的刑事罪被澳洲拒絕入境。(美聯社)

儘管約克維奇對二度遭取消簽證提出上訴，但墨爾本移民律師邦恩(Kian Bone)表示，律師團隊能否趕及讓他如願在17日開打的澳網登場，肯定是個極其困難任務。

邦恩指出，澳洲有一套已成為法典及高度立法的移民政策，與其他國家相比，移民部長被賦予非比尋常的權力。

這源於澳洲的立國歷史，它長達近百年是英國把成千上萬白人犯罪者流放之地，澳洲1901年組建第一屆聯邦政府時，首要任務之一是通過「移民限制法」，目的是阻止亞洲、太平洋島嶼和其他地方的有色人種進入澳洲，白澳政策持續了數十年。

儘管澳洲的白澳政策曾經釀成多次外交風波，但坎培拉當局依然如故；例如1941年一名菲律賓裔美國士兵在澳洲娶了一名白人女子並生兒育女，但仍不能獲得永久居留權而被迫離境，引起菲律賓的抗議。

澳洲甚至將嚴重犯罪者逐到關係密切的紐西蘭；去年，澳洲將土耳其遣返的伊斯蘭國激進分子亞丁(Suhayra Aden)及其兩個年幼孩子驅逐到紐西蘭。

亞丁大部分時間在澳洲生活，是澳、紐的雙重國籍公民；但澳洲根據反恐法褫奪她的公民身分，讓紐西蘭承擔接收她的責任。

儘管紐西蘭提出抗議，但以總理莫里森(Scott Morrison)為首的澳洲政府仍堅持對亞丁的決定，因此立場堅決地處理約克維奇就並不奇怪了。

霍克14日在取消約克維奇簽證的聲明中強調，莫里森政府堅決全力保護澳洲邊界，特別是在新冠疫情期間。