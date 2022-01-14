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Omicron疫情達峰值 佛奇：月底確診將趨緩

編譯陳韻涵／綜合14日電
白宮首席防疫顧問佛奇表示，新冠變種病毒Omicron造成的疫情已達峰值，確診人數很快會在月底減少。圖為加州民眾在聖塔安妮塔逛店。（Getty Images）
白宮首席防疫顧問佛奇表示，新冠變種病毒Omicron造成的疫情已達峰值，確診人數很快會在月底減少。圖為加州民眾在聖塔安妮塔逛店。（Getty Images）

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，新冠變種病毒Omicron造成的疫情已達峰值，確診人數很快會在月底減少；公衛官員表示，95號州際公路沿線地區的疫情已出現趨緩跡象。

約翰霍普金斯大學(JHU)14日統計，美國至少6483萬2151萬人確診、已知84萬9061人死亡。

佛奇在接受佛羅里達州坦帕灣13號福斯電視頻道訪問時強調，仍有許多不確定因素，考量Omicron傳染力強，這波疫情「可能在未來兩、三周，月底時開始趨緩」。

佛奇引據南非的數據表示，Omicron肆虐約一個月後達峰值，接著顯著消退，英國情況也類似，新增確診本月初飆高後已下降，「我們開始看到英國疫情的轉折點，尤其是這波疫情熱點倫敦」。  

佛奇的預測呼應其他科學家對Omicron疫情的看法，華盛頓大學(UW)流行病學教授莫卡德(Ali Mokdad)本周表示：「一旦疫情達到高點就會迅速下降。」

華大衛生指標與評估研究院(IHME)模型分別追蹤每一個變種病毒並考量疫苗效能消退等因素預測，美國單日新增確診數會在19日達120萬人後驟降，「因為會被感染者都染疫了」。

公衛官員與流行病學者表示，從大西洋中部到新英格蘭已有跡象顯示疫情趨緩。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，各地檢驗確診通報人數減少，尤其是紐約市，該市七天平均單日新增確診數自2日的4萬例高峰下滑。

除紐約州外，新澤西州、馬里蘭州、華盛頓特區和芝加哥也出現疫情趨緩的徵兆。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)代理局長珍妮‧伍德寇克(Janet Woodcock)日前表示，Omicron會感染「大部分人」，應聚焦維持關鍵服務正常運作。

「我認為很難評估目前實際發生的狀況，大多數人都會染疫」；她說： 「我們要做的是，確保醫院可以正常運作，大眾運輸等民生必需服務不受疫情影響。」

伍德寇克表示，新冠病毒永遠無法根除，但接種疫苗和補強針可大幅降低重症住院風險；對此，佛奇表示，「她是指幾乎每個人都會暴露於病毒風險中且可能染疫，但若接種疫苗和補強針，染疫機率就會非常、非常低」。

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