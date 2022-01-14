免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達
拜登政府官員14日說，從19日起，民眾將可前往COVIDTests.gov網站登記索取免費新冠病毒居家快篩檢測劑，完成登記後，將由美國郵局(USPS)用平信(first class mail)方式遞送，可望在7天至12天之間，收到檢測劑。
根據聯邦新規，從15日起，私人保險公司將為民眾在一般藥局或商店購買居家病毒檢測劑提供費用報銷；理論上，這套新制將讓數以千萬計的擁有私人健康保險的民眾，能在全國成千上萬個零售點不必自掏腰包，即可取得居家病毒檢測組，但由於拜登政府倉促宣布，保險公司無法配合，因此至少在短期內，實際狀況恐較為混亂，部分保險業者已經表示，需要數周才能完成系統架設。
保險業者表示，白宮這項新規作業流程難度較高，因為民眾在藥局或超商購買居家病毒檢測組的費用報銷，與平常看診或住院的醫藥費核銷不同。
目前保險公司並沒有針對病毒檢測組設定計費代碼(billing codes)，保險公司消費者提供的投保方案極少包括零售商店的帳單報銷，投保民眾的所有費用報銷都是夠過既定格式與沿用已久的計費代碼，以數位化形式完成。
對於消費者申請居家快篩劑費用報銷，計畫上路初期，某些保險公司打算以人工作業方式處理。
代表小型非營利保險組織的「社區健康計畫聯盟」(Alliance of Community Health Plans)主席兼執行長瑟希‧康諾利(Ceci Connolly)說：「這將好像回到從前，有專人把所有迴紋針放進盒子裡，把資料裝入信封，然後送交保險公司審查。」
康諾利說，這項計畫的實施時程過於倉促，政府10日宣布新規，15日立刻上路實施，「對絕大多數保險業者來說，四天內要趕辦完成，是極為困難的。」
拜登總統在去年聖誕節前曾說，政府將購買5億劑居家快篩檢測劑，免費發送給民眾使用；他13日再表示，打算再加購5億劑，讓總數達到10億。
拜登政府官員表示，某些社區健康中心、偏鄉診所以及聯邦機構的病毒檢測站，都將為民眾提供免費新冠病毒檢測。
不過，由於郵局運送過程可能出現耽擱，住在某些地區的民眾在COVIDTests.gov網站登記後，恐怕要等1月底才能收到快篩劑，或許屆時Omicron變種病毒導致的這波疫情，高峰期已經過去。
上一則
FB留言