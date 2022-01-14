共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招，提案試圖將非法移民送往拜登家鄉德拉瓦州。圖為一家等候邊境巡邏官員審理的移民家庭，在美墨邊境。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)報導，共和黨籍賓州 參議員斯卡維羅(Mario Scavello)將在州議院提案，將國土安全部派遣專機運送到賓州安置的無證移民，集體轉送拜登總統家鄉德拉瓦州 ，仿照佛羅里達州的類似構想。斯卡維羅日前在給同僚的一份備忘錄中寫道：「總統安置了多少非法移民 到他自己家鄉的德拉瓦州呢？如果這項計畫對賓州來說是夠好的，何不將安置計畫更改送往德拉瓦州？」

共和黨籍賓州參議員馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)13日說，將參加斯卡維羅提案連署。有意角逐賓州州長選舉的馬斯特里亞諾說：「我們必須檢討透過飛機或巴士送到賓州安置的非法移民總數。」

馬斯特里亞諾13日也公布報告指出，國土安全部資料顯示拜登政府已出動938個架次的國內班機，將5萬1750名非公民送往全美不同地點，被列為「移民和海關執法局空中作業」(ICE air operations)過境城市(cities transited)的地點，包括賓州哈里斯堡(Harrisburg)、新澤西州紐沃克(Newark)、維吉尼亞州李奇蒙(Richmond)、新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)、俄亥俄州托勒多(Toledo)以及邁阿密等。

斯卡維羅6日發布的備忘錄中寫道，為解決非法移民被送到賓州安置的問題，近期之內便將提出草案。他說，聯邦政府把人數未明的非法移民送到全國各地安置，卻沒能提供資訊，確保賓州居民安全無虞。他指出，沒有接受病毒檢測的非法移民大量湧入，導致新冠疫情更加惡化。

備忘錄中指出，拜登政府的開放邊境政策導致健康危機及金融危機，各州被迫承擔開銷。他表示，草案主旨將與佛州提出的計畫類似，賓州將提出交通運輸，把被聯邦政府送到賓州的非法移民送到德拉瓦州，草案條款也將禁止州政府與從事無證移民安置的聯邦包商合作。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年11月指出，為了因應拜登政府將無證移民送到佛州安置，考慮把無證移民集體送到德拉瓦州。他說，佛州將提供巴士服務，「我會把他們送到德拉瓦州」。

德桑提斯辦公室當時對媒體表示，自從夏季以來，已有超過70個架次的聯邦政府班機，將無證移民載到佛州傑克遜維爾(Jacksonville)。

福斯新聞網報導，民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)辦公室日前表示，2021年12月11日、17日及25日分別威爾克斯- 巴里/斯克蘭頓國際機場(Wilkes-Barre/Scranton International Airport)的移民班機，無成年人陪伴的無證兒童，最後目的地是與監護人或擔保人(sponsors)團圓。

沃夫辦公室3日對「德拉瓦谷時報」(Delaware Valley Journal)指出：「任何民選官員都應該知道，移民屬於聯邦管轄，若有疑問應與聯邦政府直接聯繫，而非拿來做為政治炒作。」