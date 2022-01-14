共和黨擬顛覆傳統 候選人不參加總統辯論

共和黨表示，計畫修改規定讓未來的共和黨總統候選人不參加總統辯論委員會（CPD）主辦的辯論大會。若真如此，恐將顛覆數十年來傳統。圖為被鐵欄保護的白宮。(Getty Images)

共和黨 今天表示，計畫修改規定讓未來的共和黨總統候選人不參加總統辯論委員會（CPD）主辦的辯論大會。若真如此，恐將顛覆數十年來傳統。

路透報導，共和黨全國委員會（Republican National Committee）麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在給CPD的信中表示，共和黨正考慮修改規則以確保未來的總統候選人不參加辯論，因為擔心「CPD是否能為總統辯論提供一個公平、公正的論壇」。

1987年成立的CPD，是民主黨 和共和黨黨團共同資助的非營利組織，自1988年以來一直負責主辦總統和副總統辯論。在這個組織成立之前，辯論事宜由各黨或競選團隊直接協商。

麥丹尼爾說，共和黨將協助未來的共和黨總統提名 人選參加更公平的辯論會。

美國政治分歧益深恐加劇社會分裂，未來若辯論會減少，美國人恐怕更加無法取得有抱負的領導人未經過濾的資訊。

共和黨長期指控辯論委員會偏袒民主黨候選人。

麥丹尼爾說，共和黨人還擔心委員會可能會在2024年總統大選提前投票開始後，才舉行首次辯論，就像2020年那樣。

她表示，共和黨全國委員會這項變革，可能會在2月鹽湖城的黨大會上正式公布。

去年，麥丹尼爾和其他黨幹部要求CPD同意改變作業方式及辯論舉行模式。她說，共和黨還希望委員會董事有任期限制。