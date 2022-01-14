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火箭襲向美駐巴格達使館 C-RAM系統開火迎擊畫面曝光

編譯周辰陽／綜合報導
伊拉克首都巴格達「綠區」的美國大使館13日晚間遭遇火箭襲擊，美方防禦系統開火迎擊。外電指出，火箭在抵達目標前就被擊落，並未造成使館本體損害，但1枚火箭擊中附近住宅區的一所學校，一共造成三人受傷。（美聯社）
伊拉克首都巴格達「綠區」的美國大使館13日晚間遭遇火箭襲擊，美方防禦系統開火迎擊。外電指出，火箭在抵達目標前就被擊落，並未造成使館本體損害，但1枚火箭擊中附近住宅區的一所學校，一共造成三人受傷。（美聯社）

美聯社與法新社13日報導，兩名伊拉克安全官員透露，至少四枚火箭當晚射向位於首都巴格達「綠區」（Green Zone）內的美國大使館，目擊者拍攝影片則可見到美方防禦系統開火迎擊。據指出，此次襲擊事件一共造成三人受傷。

美聯社與法新社13日報導，2名伊拉克安全官員透露，至少4枚火箭當晚射向位於首都巴...
美聯社與法新社13日報導，2名伊拉克安全官員透露，至少4枚火箭當晚射向位於首都巴格達「綠區」內的美國大使館，目擊者拍攝影片則可見到美方防禦系統接戰後，在底格里斯河上空炸出無數光點。（路透&Storyful/Nafiseh Kohnavard）

據報導，位於戒備森嚴「綠區」的美國駐伊拉克大使館面對火箭來襲時，啟動了「反火箭、砲彈與迫砲系統」（Counter-Rocket, Artillery and Mortar System, C-RAM）。C-RAM防禦系統配備一挺每分鐘可發射多達4500發彈藥的強力機砲，並利用雷達偵測、評估與摧毀來襲的敵方飛行武器。

根據目擊者拍攝影片，先著疑似是火箭光點飛過，接著響起防空炮開火聲響和C-RAM系統接戰。BBC波斯語服務記者Nafiseh Kohnavard拍攝的另一隻影片距離較遠，但仍可清楚見到C-RAM吐出的火舌掃過巴格達夜晚，在「綠區」附近的底格里斯河（Tigris River）上空炸出無數光點。

來源：聯合影音網

路透引述軍方消息指出，火箭在抵達目標前就被擊落，並未造成使館本體損害，美聯社則指一枚火箭擊中附近住宅區的一所學校。一位伊拉克高級官員告訴法新社，此次攻擊造成一名婦女、一名女孩和一名男孩受傷，但沒有提供進一步細節。目前尚無集團宣稱犯案。

伊拉克首都巴格達「綠區」的美國大使館13日晚間遭遇火箭襲擊，目擊者拍攝畫面可見使...
伊拉克首都巴格達「綠區」的美國大使館13日晚間遭遇火箭襲擊，目擊者拍攝畫面可見使館C-RAM防禦系統接戰而吐出的火舌掃過夜空。（路透&Storyful/Nafiseh Kohnavard）

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