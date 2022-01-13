眾院通過投票權法案 將送參院 修改費力把事拖兩黨攤牌

投票權法案若要在參院通過，需要達到60票門檻，目前兩黨各占50席的情況下，等於至少要有10位共和黨參議員支持，才有希望表決通過並送交拜登總統簽署。（歐新社）

民主黨 掌控的國會眾院13日以220票對203票表決通過投票 權法案，法案下一步將送參院表決；在參院兩黨席位勢均力敵之下，是否修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，以便讓投票權法案以逾半數即可的簡單多數表決過關，已到兩黨攤牌時刻。

投票權法案內容包括為行使投票權建立聯邦準則，例如允許投票日當天辦理選民登記(same-day voter registration)、將投票日訂為國定假日、要求各州政府為提前投票(early voting)預留最低期限的日期，同時允許選民以任何理由改以通訊方式完成缺席投票(vote absentee)。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前已表示，希望趕在聯邦法定假日金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)，即本月17日之前，讓投票權法案交付表決。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，參院民主黨團希望透過推動投票權法案，對照共和黨 執政州通過多項限縮投票權的州法，後者恐讓包括少數族裔選民在內的民主黨支持者，今後投票時遇到更多阻礙。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說：「我們的民主現已岌岌可危。」

投票權法案若要在參院通過，需要達到60票門檻，目前兩黨各占50席的情況下，等於至少要有10位共和黨參議員支持，才有希望表決通過並送交拜登總統簽署。

民主黨中間派的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，均反對修改「費力把事拖」而達到讓投票權法案憑藉簡單多數便能通過的目的。

共和黨堅稱民主黨認為共和黨執政州推出的選舉州法可能影響選民投票是多慮了；共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員戴維斯(Rodney Davis)説，目前某些共和黨執政州允許前往投票所提前投票的天數，超過民主黨執政州的天數，喬治亞州與紐約州的比較便是一例。

戴維斯說：「這根本與投票權無關，而與權力與控制有關。」