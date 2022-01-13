我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華人遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

眾院通過投票權法案 將送參院 修改費力把事拖兩黨攤牌

記者顏伶如／綜合報導
投票權法案若要在參院通過，需要達到60票門檻，目前兩黨各占50席的情況下，等於至少要有10位共和黨參議員支持，才有希望表決通過並送交拜登總統簽署。（歐新社）
投票權法案若要在參院通過，需要達到60票門檻，目前兩黨各占50席的情況下，等於至少要有10位共和黨參議員支持，才有希望表決通過並送交拜登總統簽署。（歐新社）

民主黨掌控的國會眾院13日以220票對203票表決通過投票權法案，法案下一步將送參院表決；在參院兩黨席位勢均力敵之下，是否修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，以便讓投票權法案以逾半數即可的簡單多數表決過關，已到兩黨攤牌時刻。

投票權法案內容包括為行使投票權建立聯邦準則，例如允許投票日當天辦理選民登記(same-day voter registration)、將投票日訂為國定假日、要求各州政府為提前投票(early voting)預留最低期限的日期，同時允許選民以任何理由改以通訊方式完成缺席投票(vote absentee)。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前已表示，希望趕在聯邦法定假日金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)，即本月17日之前，讓投票權法案交付表決。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，參院民主黨團希望透過推動投票權法案，對照共和黨執政州通過多項限縮投票權的州法，後者恐讓包括少數族裔選民在內的民主黨支持者，今後投票時遇到更多阻礙。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說：「我們的民主現已岌岌可危。」

投票權法案若要在參院通過，需要達到60票門檻，目前兩黨各占50席的情況下，等於至少要有10位共和黨參議員支持，才有希望表決通過並送交拜登總統簽署。

民主黨中間派的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，均反對修改「費力把事拖」而達到讓投票權法案憑藉簡單多數便能通過的目的。

共和黨堅稱民主黨認為共和黨執政州推出的選舉州法可能影響選民投票是多慮了；共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員戴維斯(Rodney Davis)説，目前某些共和黨執政州允許前往投票所提前投票的天數，超過民主黨執政州的天數，喬治亞州與紐約州的比較便是一例。

戴維斯說：「這根本與投票權無關，而與權力與控制有關。」

投票 民主黨 共和黨

上一則

中國取消大量美航班 白宮不滿

延伸閱讀

強推投票權法 拜登喊改革 麥康諾：放棄理性、妖言惑眾

強推投票權法 拜登喊改革 麥康諾：放棄理性、妖言惑眾
葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖

葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖
拜登「拚選情」強推投票權法 闖關參院再難也要試

拜登「拚選情」強推投票權法 闖關參院再難也要試
川普想鬥麥康諾 自己人也不敢挺

川普想鬥麥康諾 自己人也不敢挺

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
哈薩克燃料成本飆漲，引發民怨，爆發示威活動，當局還特地商請俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO）進駐最大城阿拉木圖，協助維和。 路透

一文看懂：哈薩克怎麼了？

2022-01-08 13:59

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」
從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救