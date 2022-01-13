疫苗強制令遭最高法院否決 拜登：令人失望

拜登總統(中)去年9月對百人以上企業員工下達的疫苗強制令，13日遭最高法院否決。(美聯社)

拜登 總統去年9月對百人以上企業員工下達疫苗 強制令，最高法院13日否決這項命令，拜登隨後發布聲明表達「失望」，稱這些要求完全基於科學與法律，他呼籲企業領袖持續奉行疫苗要求，保護員工、顧客和社區。

最高法院13日投票決定，否決拜登針對私人企業的疫苗強制令，但維持了醫護人員需接種疫苗的規定。

拜登去年9月宣布，要求百人以上的企業，所有員工都要接種疫苗，否則就需每周檢測病毒，並對違規企業祭出1.4萬美元的罰款；大多數接受聯邦醫療保險 （Medicare）或聯邦醫療補助（Medicaid）的醫療機構，參與協助低收入家庭學前學童啟蒙計畫（Head Start Program）、由國防部資助學校等機構員工，都必須接種疫苗。

這預計影響8000萬名私人企業雇員和1700萬名醫護人員，前者就占全美勞動力的三分之二。

隨即有企業和州政府發起法律戰質疑聯邦政府的行政命令違法，也陸續有地方法院裁定違法，暫停拜登的行政命令；最高法院裁定，限制私人企業存在法律疑義。

美國政府對抗疫情再度面臨挫敗，拜登發布聲明表示，他去年7月實施疫苗強制令至今，大幅增加疫苗接種人數，惠及軍人、聯邦雇員與包商、醫護人員和大企業的勞工，若非如此，美國今天要面臨更多新冠死傷人數。

拜登說，令人失望，最高法院封殺的是，對員工來說常識性的救命要求，這都完全基於科學與法律；要求雇主做到讓員工接種疫苗，或戴口罩工作並接受每周一次的定期檢測，這是適度的要求。

拜登表示，現在由雇主們自己決定要如何在疫情中保護員工和消費者，最高法院否決透過行政權力執行此事，但他會持續呼籲全國雇主，保護美國人的健康和經濟，呼籲企業領袖持續執行疫苗要求。