中國統戰滲透國會 英國情報單位發函警告議員

英國議會。圖：pixabay

英國 對內情報機構軍情五處（MI5）近日向國會示警，一名李姓中國女子與中國中央統一戰線工作部（UFWD）有關聯，秘密涉入政治干預活動。

MI5發布的警示指出，以「克麗絲汀．李」（Christine Ching Kui Lee）之名遊走英國政治圈的律師李貞駒與中國統戰部秘密合作。

MI5研判，統戰部企圖藉由與具聲望地位或野心勃勃的跨黨派議員建立連結，以秘密干預英國政治；統戰部也試圖與具影響力的人物培養關係，以確保英國的政治形勢對中國有利。

調查結果顯示，李貞駒涉入對政黨、議員、爭取成為議員及謀求一官半職人士的資助行為，資金來源包括身處中國與香港的非英國籍人士。她曾公開自稱代表在英中國人的利益，致力促進英國社會多元性。

MI5警告，任何李貞駒曾接觸的人士都需對她與中國黨國機器的關聯提高警覺。

MI5透過上、下議院議長向全體議員示警，除了中國統戰部，李貞駒還與「中華海外聯誼會」及「英國華人 參政計劃」有關。

根據公開資料，在倫敦經營一家法律事務所的李貞駒是中華海外聯誼會常務理事、英國華人參政計劃的創辦人。該計劃於2006年啟動，獲英國上、下議院議員支持。此外，她還是工黨議員賈迪納（Barry Gardiner）的捐獻人，兒子則在賈迪納辦公室任職、協助安排行程。

賈迪納今天說，李貞駒的兒子稍早已請辭。

賈迪納聲明，他與英國安全單位就李貞駒案已合作數年，相關單位一向掌握李貞駒與賈迪納辦公室的互動，也知悉她資助辦公室研究人員的情況。賈迪納強調，他個人從未自李貞駒的捐款獲利，李貞駒2020年6月已停止資助辦公室人員，所有捐款皆依法申報。

賈迪納表示，安全單位曾告訴他，李貞駒涉及的其他不當資助活動與他的辦公室無關。

李貞駒曾在2019年獲英國「社群 之光」（Points Of Light）獎章肯定，表彰她身為社群志工的成就。時任首相梅伊（Theresa May）更致函李貞駒，讚揚她促進中英社群的互動、相互理解及合作。

英國國會下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，來自北京的挑戰顯然在增加，英國必須捍衛民主制度、確保此制度不受惡意行為損害。

外委會成員、同為保守黨議員的希里（Bob Seely）指出，面對來自中國的威脅，英國一向太自信滿滿，一如對俄羅斯影響力作戰的態度。他提醒，收編、顛覆、腐蝕等行動如今往往是透過非正式管道進行，例如有力的商界人士、智庫、大學院校、司法系統。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）發布聲明，針對中國代理人已成功與部分議員及重要國會團體建立影響力深厚的關係，表示「深感不安」。

IPAC呼籲英國政府與國會合作，啟動調查中國統戰代理人在國會的運作情形，強化審查機制以預防相關代理人不當參與國會活動，以及與英國境內的中國人及其他族裔社群討論，英國政府可如何協助他們免於遭中國統戰代理人監控、脅迫與恫嚇。

英國內政部目前尚未對是否將李貞駒驅逐出境表態。