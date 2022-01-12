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拜登支持率33%新低 民調：美最大威脅是國內政治分裂

編譯陳韻涵／綜合12日電
拜登明知投票權法案參院難過關，但仍執意要推動，主要是對民主黨選民有所交待。圖為拜登總統11日在喬州演講，力推投票權法案。(美聯社)
拜登明知投票權法案參院難過關，但仍執意要推動，主要是對民主黨選民有所交待。圖為拜登總統11日在喬州演講，力推投票權法案。(美聯社)

昆尼別克大學(Quinnipiac University)12日公布的民調顯示，拜登總統的支持率跌至33%創新低，主因是經濟因素和應對新冠肺炎疫情不符期望；此外，該民調結果也顯示，全美民眾認為當今國家面臨的最大威脅來自國內政治分裂，而非外國勢力。

昆尼別克民調1月7日到10日訪查1313名成人，彙整分析後於12日公布，結果發現僅33%受訪者支持拜登工作表現，53%受訪者不支持，13%的人不表示意見。

此民調誤差為正負2.7個百分點，若僅計算登記選民，拜登的支持率略升至35%。

拜登難堪的支持率與通貨膨脹飆上近40年新高，以及新冠肺炎疫情復熾息息相關；支持率低迷的拜登即將在20日迎來就任一周年，他矢言控制疫情並復甦經濟。

昆尼別克的民調發現，75%的民主黨人支持拜登的工作表現，14%的民主黨 人不贊同；57%的獨立選民不支持拜登，25%的獨立選民認同拜登的施政表現；但在共和黨方面，高達95%的人反對拜登的作為，僅2%表示支持。

專家稱新冠是影響主因

昆尼別克大學民意調查分析師馬洛伊(Tim Malloy)說：「新冠肺炎是拜登民調悽慘的主因，疫情影響國家和總統。」

在聯邦政府的防疫工作方面，39%受訪者支持拜登的作為，55%不認同；經濟方面，57%受訪者不滿拜登的政策，僅34%表示支持；外交事務方面則為54%的人不支持，35%贊同。

民調指出，76%受訪者認為，國內政治動盪是美國面臨的最大威脅，19%的人則覺得外國勢力較危險。

認為政治情況不穩定的受訪者中，若以黨派畫分，83%為民主黨選民、78%是獨立選民，66%為共和黨人。

58%認美國民主瀕崩潰

另有58%的國民認為，美國民主瀕臨崩潰；若以黨派畫分，分別是56%民主黨選民、57%獨立選民，以及62%共和黨人。

53%的受訪者認為，政治分裂的情況會在他們這一生當中變得更糟，28%的人預期會維持現況，15%的人則覺得情況會好轉。

拜登 民調 疫情

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