我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

參院民主黨公布制裁俄國草案 普亭也在名單中

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。(歐新社)
俄羅斯總統普亭。(歐新社)

北約組織30國與俄羅斯官員昨在布魯塞爾舉行北約俄羅斯理事會會議，討論烏克蘭危機，但雙方依舊沒有共識，談判再次陷入僵局，而前一天美國與俄羅斯的會談也是各不相讓，美方強調，如果俄羅斯採取不理智行動，美國會有一系列外交手段和經濟制裁，根據民主黨提出的制裁草案中，除了針對俄國的金融體系外，俄國總統普亭也是制裁對象。

路透報導，制裁草案包括幫助強化烏克蘭維安能力，並鼓勵美方考慮「所有可行且適當的措施」，以確保俄國至德國的北溪二號天然氣管線不會運作，因為這是增強俄國在歐洲影響力的一個媒介。

美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）指出，「該法案明確表明，在克里姆林宮威脅再次入侵烏克蘭時，美國參院不會袖手旁觀」。

根據該項制裁俄國的草案，對象包含普亭在內的俄羅斯政府、軍事高層，以及主要銀行機構和國內企業，例如斷開銀行用於與其它金融機構交換關鍵資訊的環球銀行金融電信協會（SWIFT）。

梅嫩德斯的發言人說，包括多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等20多位參院民主黨人都支持這項法案。

美國國家安全委員會發言人表示，白宮支持梅嫩德斯的法案，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將給俄國經濟造成龐大損失。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

上一則

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

延伸閱讀

俄說詞前後矛盾 普亭心思沒人知

俄說詞前後矛盾 普亭心思沒人知
俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數

俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數
德外交官批普亭竄改歷史 警告俄入侵烏克蘭後果

德外交官批普亭竄改歷史 警告俄入侵烏克蘭後果
拜普通話 拜登警告普亭：俄軍入烏克蘭將付沉重代價

拜普通話 拜登警告普亭：俄軍入烏克蘭將付沉重代價

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

2022-01-06 07:13

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力
Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
李靚蕾控3男硬闖家 吳淡如：老鷹來，母雞一定保護小雞

李靚蕾控3男硬闖家 吳淡如：老鷹來，母雞一定保護小雞