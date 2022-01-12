參院民主黨公布制裁俄國草案 普亭也在名單中

俄羅斯總統普亭。(歐新社)

北約組織30國與俄羅斯 官員昨在布魯塞爾舉行北約俄羅斯理事會會議，討論烏克蘭 危機，但雙方依舊沒有共識，談判再次陷入僵局，而前一天美國與俄羅斯的會談也是各不相讓，美方強調，如果俄羅斯採取不理智行動，美國會有一系列外交手段和經濟制裁，根據民主黨提出的制裁草案中，除了針對俄國 的金融體系外，俄國總統普亭也是制裁對象。

路透報導，制裁草案包括幫助強化烏克蘭維安能力，並鼓勵美方考慮「所有可行且適當的措施」，以確保俄國至德國的北溪二號天然氣管線不會運作，因為這是增強俄國在歐洲影響力的一個媒介。

美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）指出，「該法案明確表明，在克里姆林宮威脅再次入侵烏克蘭時，美國參院不會袖手旁觀」。

根據該項制裁俄國的草案，對象包含普亭在內的俄羅斯政府、軍事高層，以及主要銀行機構和國內企業，例如斷開銀行用於與其它金融機構交換關鍵資訊的環球銀行金融電信協會（SWIFT）。

梅嫩德斯的發言人說，包括多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等20多位參院民主黨人都支持這項法案。

美國國家安全委員會發言人表示，白宮支持梅嫩德斯的法案，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將給俄國經濟造成龐大損失。